Tạo “thế trận lòng dân” vững chắc – Bài 3: Hành trình đưa các anh về đất mẹ

Thậm chí, chúng còn treo thưởng hàng chục nghìn USD cho việc bắt được cán bộ, chiến sỹ của đội quy tập. Đó là trường hợp của Đại tá Hồ Trọng Bình – người đã có 31 năm làm công tác quy tập, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Quy tập từ năm 1994-2015. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An cách đây không lâu, Đại tá Bình kể rằng, trong những năm 1990 – 2000, tình hình an ninh chính trị của tỉnh Xiêng Khoảng rất bất ổn, do sự chống phá của tàn quân Vàng Pao. Chúng thường xuyên tổ chức bắn giết, đánh phá, ngăn cản sự phát triển chung của nước bạn Lào cũng như công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của ta. Lúc này, số lượng người dân Lào bị dụ dỗ đi theo quân này là không nhỏ, phỉ ở xung quanh, lẫn lộn trong dân.

Năm 2000, Đoàn Quy tập của tỉnh Nghệ An (thời điểm đó vẫn còn gọi là cấp đoàn), tích cực thực hiện chủ trương lớn của Nhà nước ta là xây dựng cơ sở cho nước bạn Lào. Đoàn đã cử cán bộ xuống từng địa phương để xây dựng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; thực hiện công tác địch vận, tuyên truyền, vận động các đối tượng mà phỉ cài cắm vào bên trong các bản hướng thiện. Sau hơn 1 năm, Đoàn Quy tập tỉnh Nghệ An đã cùng quân đội Lào xây dựng, củng cố được lực lượng dân quân tại chỗ vững mạnh. Nhiều lần phỉ đánh thì đã bị dân quân đánh bật ra, chưa cần đến bộ đội chính quy vào.