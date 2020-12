Tập đoàn Crystal Bay: Ẩn số bất ngờ trên thị trường du lịch

Hệ sinh thái du lịch tối ưu trải nghiệm



Cả du khách quốc tế và Việt Nam từng đến khu nghỉ dưỡng sôi động Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa (Cam Ranh Riviera) đều đầy những sắc màu trải nghiệm đa dạng và yêu thương trong hành trang trở về. Trước đại dịch Covid-19, nơi đây là điểm đến ưa thích đón du khách Nga và Hàn Quốc với công suất buống phòng luôn hơn 90% và có tới 30% khách nước ngoài quay trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài. Hiện nay, khu nghỉ dưỡng là điểm đến yêu thích của khách nội địa yêu thích kỳ nghỉ có nhiều trải nghiệm.

Cam Ranh Riviera là một sản phẩm trong hệ sinh thái du lịch bền vững được Crystal Bay miệt mài tạo dựng nhiều năm qua. Lấy nhu cầu và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, hệ sinh thái du lịch Crystal Bay bao gồm vận chuyển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm… Hầu hết du khách tới khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera đang tận hưởng dịch vụ trọn gói All Inclusive, gói sản phẩm kết nối các tiện ích của hệ sinh thái này, từ đó cung cấp trải nghiệm đa dạng cho du khách.



“Từ việc phục vụ khách Nga là chủ yếu chúng tôi đã thực hiện nhiều điều chỉnh để phù hợp nhất với du khách Việt. Nhiều chương trình ưu đãi lần đầu tiên được áp dụng, những trải nghiệm tại chỗ vẫn đầy ắp nhưng có sự thay đổi theo thói quen và nhu cầu của khách hàng trong nước, như ẩm thực đậm phong vị châu Á, các trò chơi vận động, giải trí… Trung bình mỗi tháng 80% buồng phòng của chúng tôi được lấp đầy” Ông Melmet Kin, Giám đốc điều hành Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa chia sẻ.

Cam Ranh Riviera là điểm đến yêu thích của khách nội địa yêu thích kỳ nghỉ có nhiều trải nghiệm. Nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm dựa trên nền tảng hệ sinh thái du lịch bền vững, Tập đoàn Crystal Bay đã chinh phục thị trường du lịch nội địa. Hai ngày sau khi hoạt động trở lại vào tháng 5 vừa qua, Riviera đã đạt công suất phòng 80% - 90%. Lượng đặt chỗ các tháng sau đó liên tục tăng cao, vào tháng 7,8/2020 công suất phòng lên tới 98%.



Lựa chọn gói All Inclusive, du khách nước ngoài thảnh thơi trên các chuyến bay thuê chuyến. Các xe ô tô đón du khách tới điểm lưu trú. Từ đây, du khách bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng được thiết kế tỉ mỉ và đong đầy trải nghiệm. Toàn bộ dịch vụ thụ hưởng được gói trọn trong 1 mức giá duy nhất, không có chi phí phát sinh.Trong đó, những trải nghiệm tại chỗ như chuỗi chương trình Animations và Kids Program được thiết kế theo độ tuổi đang khiến khu nghỉ dưỡng trở nên “đáng nhớ”. Buổi sáng, âm nhạc gọi mời du khách tham gia chơi bóng nước hay aerobic dưới bể bơi… Đến chiều, các hoạt náo viên quốc tế sẽ cùng những vị khách sôi nổi nhảy zumba, thư thái tập yoga hay thỏa sức chơi bóng chuyền bãi biển. Các du khách nhí vui vẻ tô những bức tranh, chơi các trò vận động ở khu vực dành riêng… Những sự kiện trình diễn, trò chơi hay âm nhạc biến mỗi buổi tối thành một sắc màu trải nghiệm không thể quên.Gói sản phẩm All Inclusive đã giúp Crystal Bay hấp dẫn hơn 400.000 lượt du khách Nga đến Viêt Nam, thu hút hàng chục ngàn lượt khách Hàn Quốc, với 1.500 chuyến bay thuê chuyến được thực hiện trong năm 2019.Năm 2020, Crsytal Bay biến thách thức thành cơ hội khi mở hướng đến thị trường nội địa. Gói All Inclusive linh hoạt với trải nghiệm hướng đến từng khách hàng được đưa đến du khách Việt.