Tập đoàn TH đồng hành với dinh dưỡng học đường Nghệ An Tại lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Giáo dục phải trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước, trong đó, đặc biệt chú trọng chăm lo dinh dưỡng và thể chất cho thế hệ trẻ. Không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng khẳng định: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị là một “cuộc cách mạng mới trong giáo dục”, với khát vọng đưa Việt Nam đến năm 2045 vào nhóm 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Thông điệp đó của Tổng bí thư Tô Lâm và người lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của đất nước, cũng chính là mối quan tâm, là mong muốn của toàn xã hội với quyết tâm, khát vọng hình thành một lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường” như lời Tổng Bí thư đã nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu học sinh trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: TH

Thông điệp ấy cũng chạm đến trái tim một người phụ nữ - Anh hùng Lao động Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH. Bởi nhiều năm qua, không chỉ đặt nền móng vững chắc cho cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt, Tập đoàn TH, dưới sự dẫn dắt của bà, đã luôn bền bỉ tiên phong đồng hành, đóng góp tích cực cho việc chăm lo dinh dưỡng học đường, phát triển toàn diện thế hệ trẻ của dân tộc.

Nhiều năm qua, Tập đoàn TH, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương, đã luôn bền bỉ tiên phong đồng hành, đóng góp tích cực cho việc chăm lo dinh dưỡng học đường, phát triển toàn diện thế hệ trẻ của dân tộc. Ảnh: TH



Dấu ấn từ những khởi xướng và hợp tác đầy nhân văn

Hơn 15 năm qua, bằng tấm lòng và trái tim của một người mẹ, Anh hùng Lao động Thái Hương luôn kiên trì theo đuổi sứ mệnh “Vì tầm vóc Việt”. Tập đoàn TH do bà dẫn dắt đã tiên phong, khởi xướng nhiều chương trình như Chương trình "Sữa học đường Quốc gia", Đề án "Dinh dưỡng người Việt", Chương trình "Sức khỏe học đường".

Trên chặng đường phụng sự, hiện thực hóa khát vọng tạo ra các sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng, hoàn toàn tự nhiên, bà Thái Hương vẫn luôn dành trọn tình cảm, tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An và luôn mong muốn được đồng hành, đóng góp cho vấn đề dinh dưỡng học đường của tỉnh nhà, thông qua các chương trình và hành động hiệu quả, thiết thực.

Năm học 2013-2014, Tập đoàn TH tiên phong đồng hành cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự tư vấn của các chuyên gia quốc tế, thực hiện nghiên cứu thử nghiệm can thiệp cộng đồng sản phẩm sữa tươi tiệt trùng Sữa học đường có đường TH SCHOOL MILK tại Nghệ An.

Những ly sữa sạch góp phần cải thiện trí lực trẻ em Việt Nam. Ảnh: T.H

Chương trình được thực hiện bài bản, và Nghệ An cũng là địa phương duy nhất ở thời điểm đó có sử dụng sản phẩm đã qua kiểm nghiệm lâm sàng trong chương trình. Đây là một cơ sở thực tiễn để ban hành tiêu chuẩn sữa học đường trong Đề án "Sữa học đường Quốc gia", bằng Quyết định số 1340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần giảm thiểu tình trạng đưa sữa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh ATTP vào trường học; và sau đó là Quyết định số 1660/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường.

Với Chương trình "Sữa học đường" tại Nghệ An, từ năm học 2015-2016 đến nay, hàng triệu lượt học sinh mẫu giáo, tiểu học tại tỉnh nhà đã được sử dụng sữa học đường. Ảnh: T.H

Năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành khác, cùng các chuyên gia dinh dưỡng độc lập đầu ngành của quốc tế và Việt Nam, sự đồng hành của Tập đoàn TH, đã thực hiện “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên”, triển khai tại 10 tỉnh, thành, thuộc 5 vùng sinh thái lớn, trải rộng trên cả nước, trong đó có Nghệ An.

Nếu trẻ em không được chăm lo dinh dưỡng đúng vào “lứa tuổi vàng” (0-12 tuổi) - giai đoạn quyết định tới 86% chiều cao và 80% sự phát triển trí não, thì cơ hội phát triển cả đời sẽ bị bỏ lỡ.

Sau 1 năm triển khai, mô hình điểm đã cho thấy những kết quả vượt trội về cải thiện thể chất, giảm suy dinh dưỡng và thừa cân, nâng cao khả năng tập trung, tinh thần kỷ luật và sự tự tin cho con trẻ. Mô hình điểm được đánh giá là giải pháp toàn diện, mang tính cách mạng về nâng cao tầm vóc người Việt, là một cơ sở, căn cứ khoa học và thực tiễn để tiến tới xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường gắn với giáo dục toàn diện.

Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho các em học sinh là mối quan tâm chung của toàn xã hội. Ảnh: T.H

Những ly sữa tươi sạch tiếp sức tương lai

Với Chương trình "Sữa học đường" tại Nghệ An, từ năm học 2015-2016 đến nay, hàng triệu lượt học sinh mẫu giáo, tiểu học tại tỉnh nhà đã được sử dụng sữa học đường. Tuy nhiên, trước mắt cũng như lâu dài, để đảm bảo tính liên tục, tránh gián đoạn trong việc thụ hưởng các quyền lợi về dinh dưỡng của trẻ, cũng như đảm bảo yếu tố khoa học và hiệu quả tác động đối với việc cải thiện thể lực, trí lực, tầm vóc của trẻ em, Nghệ An cần một kế hoạch và cơ chế triển khai cho Chương trình "Bữa ăn học đường" trong thời gian tới.

Tập đoàn TH mong muốn và sẵn sàng đồng hành để cùng hình thành một lớp người “vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường” như lời Tổng Bí thư đã nói. Ảnh: T.H

Theo đó, mỗi trẻ em/học sinh đến trường hàng ngày sẽ được thụ hưởng một bữa ăn học đường được xây dựng theo công thức chuẩn của bộ 400 thực đơn mà các chuyên gia của mô hình điểm nói trên đã xây dựng, để phụ huynh và nhà trường tham khảo, lựa chọn, trong cấu phần bữa ăn đó có ly sữa học đường.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình có thể được triển khai theo cơ chế xã hội hóa, gồm ngân sách tỉnh, sự đồng hành của doanh nghiệp (trong đó có Tập đoàn TH), cùng sự chia sẻ của phụ huynh học sinh; những học sinh thuộc diện hộ khó khăn, gia đình có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ tùy theo mức độ.

Chương trình nhân văn này sẽ hướng tới lợi ích lớn nhất cho trẻ em lứa tuổi vàng, phục vụ cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và đất nước.