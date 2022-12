(Baonghean.vn) - Chương trình tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ làm công tác phụ trách ứng phó với thiên tai có thêm các kiến thức về an toàn hồ, đập.

Hôm nay (26/12), tại huyện Diễn Châu, Dự án An toàn đập Việt Nam tổ chức tập huấn “Kiểm tra an toàn đập vừa và nhỏ dựa vào cộng đồng” cho cán bộ cấp xã, huyện theo dõi công trình đập, hồ chứa và phụ trách công tác ứng phó thiên tai.

Ngoài huyện Diễn Châu, lớp tập huấn còn được tổ chức tại các huyện Nam Đàn và Yên Thành, trong 2 ngày (27 và 28/12).

Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “An toàn đập Việt Nam - New Zealand” - Pha 2 do Trường Đại học Thuỷ lợi phối hợp với GNS Science và Damwatch Engineering của New Zealand thực hiện, với mục đích chung là nghiên cứu giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt, trong đó, bao gồm cả nguyên nhân do đập bị sự cố.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên đã phổ biến các nội dung liên quan như: Tổng quan về an toàn đập vừa và nhỏ ở Việt Nam; các dấu hiệu mất an toàn đập; các biện pháp tiến hành kiểm tra, đánh giá an toàn đập... Các học viên cũng được tiến hành làm bài tập thực hành.