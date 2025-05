Thời sự Tập trung các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động cấp huyện, triển khai hoạt động cấp xã Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện và triển khai hoạt động cấp xã từ ngày 1/7/2025.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ngày 7/5/2025, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2025.

Về kết quả đạt được:

Tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có mức tăng trưởng khá; chỉ số phát triển công nghiệp tháng 4 ước tăng 19,6% và lũy kế 4 tháng ước tăng 12,31% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 27,97% và lũy kế 4 tháng ước tăng 21,32%; kim ngạch xuất khẩu lũy kế 4 tháng ước đạt 1,14 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ;...

+ Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2025 thực hiện 8.980 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2024 (trong đó, thu nội địa 8.389 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 522,6 tỷ đồng).

+ Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2025 đạt 22,56% (cao hơn bình quân cả nước (15,56%)).

+ Thu hút đầu tư 4 tháng đầu năm 2025: Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 7.455,5 tỷ đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thành công Lễ khai mạc Du lịch Cửa Lò năm 2025 và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ du khách (trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh ước đón và phục vụ khoảng 1,18 triệu lượt du khách, tăng 23% so với cùng kỳ); tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngành Giáo dục triển khai công tác ôn tập, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Kỳ thi vào lớp 10 THPT và tốt nghiệp THPT đảm bảo quy định.

Ban Chỉ đạo các cấp đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức tuyên truyền và triển khai đúng theo quy định. Tỉnh Nghệ An đã hoàn thành và gửi Đề án trình Chính phủ, Bộ Nội vụ đảm bảo tiến độ trước ngày 1/5/2025. Hiện nay, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2025.

Các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, an ninh được thực hiện đảm bảo tốt; trong kỳ nghỉ 5 ngày vừa qua, tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí (giảm 1 vụ, giảm 1 người chết; số người bị thương không tăng, không giảm).

Công tác đối ngoại được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật (tổ chức thăm, chúc Tết Bunpymay các tỉnh nước bạn Lào; tổ chức đoàn công tác đi làm việc tại Trung Quốc; đón tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài: Đảng Cộng sản Cu Ba; Tập đoàn SK (Hàn Quốc); Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam).

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2025:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện và triển khai hoạt động cấp xã từ ngày 1/7/2025; đảm bảo mọi nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn vẫn được thực hiện liên tục, hiệu quả, không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ hành chính, dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội theo kế hoạch.

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt tình hình phát sinh từ cơ sở để tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, nhất là an ninh vùng biên giới.