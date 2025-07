Kinh tế Tập trung cao độ cho vận hành an toàn, điều tiết các hồ chứa lớn trước bão số 3 Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, ngành thủy lợi và các địa phương ở Nghệ An đang tập trung cao độ cho công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Hồ chứa Vệ Vừng, xã Quang Đồng đầy nước. Ảnh: Văn Trường

Thời gian gần đây, mưa lớn liên tục khiến hàng loạt hồ chứa tại Nghệ An đã đạt mức nước cao, tiệm cận ngưỡng thiết kế. Cụ thể, tại hồ chứa nước đập Vệ Vừng (xã Quang Đồng) mực nước hiện tại đã đạt cao trình 27,20/28,60m, tương đương hơn 80% dung tích thiết kế với tổng sức chứa trên 18,3 triệu m³. Đây là một trong năm hồ chứa được xếp vào nhóm “ách yếu” có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ.

Ông Ngô Xuân Trang - Cụm trưởng Cụm Hồ Nam cho biết: “Để ứng phó bão số 3, chúng tôi đã bố trí 7 công nhân túc trực vận hành 24/24h tại hồ Vệ Vừng. Các công việc như kiểm tra thân đập, tràn chính, tràn phụ, phát hiện và xử lý các hiện tượng bất thường như thấm, rò rỉ đều được tiến hành thường xuyên và nghiêm ngặt.” Tuy nhiên, ông Trang cũng cho biết, hệ thống cống lấy nước của hồ hiện đang hư hỏng, cần sớm được sửa chữa.

Công nhân đang bảo dưỡng hệ thống đóng mở cống tại hồ chứa Sông Sào, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Văn Trường

Tương tự, tại hồ Sông Sào - công trình thủy lợi lớn nằm trên địa bàn xã Nghĩa Lâm với dung tích 51 triệu m³ - mực nước đã đạt 75,11/75,50m. Trước dự báo bão số 3 có khả năng gây mưa lớn, đơn vị quản lý hồ đã lên kế hoạch xả tràn 1 cửa với lưu lượng dưới 100 m³/s từ sáng 22/7 nhằm giảm áp lực nước trong hồ.

Ông Hoàng Trần Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ, đơn vị quản lý hồ Sông Sào - cho hay: “Hiện nay, các thiết bị đóng mở cống của hồ đều đã được điện khí hóa, giúp quá trình vận hành thuận lợi và chính xác hơn. Đơn vị luôn duy trì đội ngũ 7 công nhân thường trực để kiểm tra máy móc, theo dõi mực nước và tình trạng công trình”.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình hồ chứa Sông Sào trước bão số 3. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ tập trung tại các hồ chứa vừa và nhỏ, những công trình lớn như hồ chứa nước Vực Mấu (phường Hoàng Mai) - hồ chứa lớn nhất tỉnh Nghệ An với dung tích 75 triệu m³ - cũng đang được vận hành chặt chẽ. Mực nước hiện đạt 17,81/21m, với 8 công nhân được phân công túc trực ngày đêm. Hệ thống quan trắc, đo mưa, mở cửa tràn tại đây được tự động hóa, đảm bảo công tác giám sát và vận hành hiệu quả, kịp thời. Trước khi tiến hành xả tràn, người dân và các đơn vị liên quan đều được thông báo trước để chủ động phương án ứng phó.

Hồ chứa nước Vực Mấu (phường Hoàng Mai) đầy nước. Ảnh: Văn Trường



Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An - đơn vị hiện đang quản lý 23 hồ chứa, trong đó có 5 hồ chứa ách yếu, gồm hồ chứa đập Vệ Vừng xã Quang Đồng, hồ Bàu Gia xã Hùng Châu, hồ Mả Tổ xã Bình Minh, hồ Khe Thần xã Quỳnh Tam, hồ Khe Bung phường Hoàng Mai, công tác gia cố, sửa chữa đã được tiến hành ngay trước mùa mưa bão. Những hạng mục quan trọng như khoan phụt chống thấm, gia cố mái hạ lưu bằng rọ đá, xử lý điểm xung yếu đều đã hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình.

Cán bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An kiểm tra hồ chứa Đồn Húng, xã Bình Minh. Ảnh: Văn Trường



Thông tin từ Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho thấy, toàn tỉnh hiện có 1.061 hồ chứa lớn nhỏ, trong đó 278 hồ đã đầy nước. Trong số này, 100 hồ do doanh nghiệp quản lý, 178 hồ do UBND cấp xã, quản lý. Còn lại 783 hồ chứa có mực nước đạt từ 50-70% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, điều đáng lo vẫn còn hơn 100 hồ chứa thủy lợi trên toàn tỉnh bị hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao.

Thi công khoan phụt chống thấm thân đập Bàu Gia, xã Hùng Châu. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: “Để đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ, các đơn vị quản lý đã được yêu cầu vận hành điều tiết nước linh hoạt, hợp lý. Đặc biệt, trước khi xả tràn, các hồ đều phải thông báo kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các địa phương liên quan để có phương án ứng phó phù hợp”.