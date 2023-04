Tập trung phối hợp không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự

(Baonghean.vn) - Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, 3 lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự trên địa bàn tỉnh đã thống nhất tập trung công tác phối hợp, chủ động nắm chắc địa bàn, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự...

Sáng nay (21/4), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Tham dự Hội nghị, về phía Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Võ Văn Hải - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4, cùng đại diện các phòng, ban của Quân khu. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến điểm cầu là các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tình hình ngoại biên, an ninh biên giới còn tiềm ẩn phức tạp. Phía ngoại biên, bọn phản động lưu vong Lào tiếp tục chỉ đạo một số đối tượng chống đối tại Lào tiến hành các hoạt động chống phá; tuyên truyền, lôi kéo người Mông tại Nghệ An sang Lào tham gia đạo Tin lành trái phép. Tình hình di dịch cư trái phép của người Mông vẫn còn xảy ra. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 31/3/2023, đã phát hiện 4 hộ, 20 nhân khẩu tại huyện Kỳ Sơn di cư sang Lào; 3 hộ, 13 nhân khẩu hồi cư từ Lào về Tương Dương. Ngoài ra, còn phát hiện 2 trường hợp người Lào nhập cảnh trái phép vào địa bàn...

Trên tuyến biển, tình hình vi phạm vùng biển, vùng đánh bắt hải sản vẫn còn xảy ra. Tình trạng tàu cá khai thác trên biển vi phạm các quy định của Luật Thủy sản, các khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU; tình hình tranh chấp ngư trường, sử dụng chất nổ, kích điện khai thác hải sản vẫn còn diễn biến phức tạp.

Cũng trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm 2023, tình hình cán bộ, đảng viên phạm tội và vi phạm pháp luật xảy ra nhiều. An ninh giáo dục nổi lên là hoạt động thu, chi xã hội hoá thiếu minh bạch trong các trường học; từ đầu năm học đến nay có 150 học sinh nghỉ học; công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm duyệt một số chương trình, sự kiện, lễ hội còn sơ hở, thiếu sót, gây phản cảm.

Thời gian qua, hoạt động của các loại tội phạm cũng diễn biến phức tạp, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội xảy ra 179 vụ, làm 7 người chết, 48 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 5,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tội phạm liên quan đến đánh bạc vẫn còn xảy ra nhiều, các lực lượng chức năng đã xử lý 181 vụ, 984 đối tượng liên quan. Phát hiện và bắt giữ 319 vụ, 429 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Ngoài ra, còn có 630 vụ, 819 đối tượng liên quan đến tội phạm và vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường, nổi lên là hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cũng trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra 46 vụ cháy, thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng. Đặc biệt, xảy ra 1 vụ nổ tại xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) làm 2 người chết, 4 người bị thương.

Thực hiện Nghị định số 03, thời gian qua, 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Chú trọng trao đổi các thông tin liên quan đến tình hình ngoại biên, khu vực biên giới, miền núi, dân tộc, tình hình người nước ngoài, vấn đề biển, đảo... Qua đó, đã trao đổi hơn 350 thông tin có liên quan, phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đây là cơ sở để 3 lực lượng thống nhất đánh giá, nhận định tình hình để triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền, biên giới, lãnh thổ...

Đặc biệt, 3 lực lượng cũng đã chủ động phối hợp, xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô hình xã, phường, thị trấn sạch về ma túy; các mô hình phát triển kinh tế... Phối hợp đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm, gọi hỏi, răn đe hơn 800 lượt đối tượng trong diện quản lý. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, cả 3 lực lượng đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống tận thôn, xóm để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện công tác tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng, ban của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như một số địa phương đã làm rõ một số vấn đề còn hạn chế trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới, vấn đề vi phạm các quy định của Luật Thủy sản khi đánh bắt trên biển... Đồng thời, cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trong đó, cần tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ công tác và tham mưu cơ chế phối hợp cho lãnh đạo các đơn vị để thống nhất trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, đấu tranh với các loại hình tội phạm.

Một số địa phương nằm trên tuyến biên giới trên bộ cũng đề nghị các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng nâng cao công tác hỗ trợ, phối hợp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn, nhất là tại các bản giáp biên. Bởi một khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên thì sẽ hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật của người dân, hạn chế được việc bị kẻ xấu lôi kéo vào các hoạt động tội phạm.

Kết luận tại hội nghị, thay mặt các cơ quan đồng chủ trì, Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm công tác phối hợp giữa 3 lực lượng trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ... Chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo, tham mưu các chủ trương, biện pháp, đối sách phù hợp.

Các lực lượng cũng sẽ tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa tội phạm; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, nhất là tại các vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào theo đạo, vùng dân tộc thiểu số... Chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, hoạt động của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước khi về công tác trên địa bàn Nghệ An. Tập trung giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự..