Tập trung thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2025

Năm 2024, ngành Tài chính Nghệ An mà một trong những nòng cốt là Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách trong bối cảnh khó khăn nhưng đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Ngay từ tháng 1/2025 thu ngân sách đã quyết liệt nhằm đạt kế hoạch giao.

Giao chỉ tiêu thu từ ngày đầu tháng đầu năm

Tổng thu ngân sách, thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An năm 2024. Đồ họa: Hữu Quân

Lãnh đạo phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế Nghệ An cho biết: Quy mô thu ngân sách của Nghệ An xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố. Đây là kết quả rất ấn tượng, 3 năm liên tục số thu ngân sách toàn tỉnh Nghệ An đạt trên 20.000 tỷ đồng và có xu hướng tăng lên theo mỗi năm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.