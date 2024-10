Xây dựng Đảng Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp ngay từ tháng 10/2024 Đây là một trong những nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10/2024.

Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10/2024. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh





Trong tháng 9/2024, các cơ quan báo chí đã tập trung thông tin, tuyên truyền những vấn đề, sự kiện nổi bật. Trên lĩnh vực thời sự, chính trị các hoạt động thăm và làm việc tại Nghệ An của lãnh đạo bộ, ban, ngành; các hoạt động đối ngoại, đối nội của lãnh đạo tỉnh đã được cập nhật, thông tin đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo về công tác báo chí tháng 10/2024. Ảnh: Ngân Hạnh

Về kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền nổi bật những chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, tập trung vào những nội dung như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm. Nhiều tin, bài đã đánh giá bức tranh kinh tế Nghệ An trong 9 tháng năm 2024, đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cũng có nhiều bài viết phản ánh vướng mắc giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ thi công đối với các dự án trọng điểm; một số bất cập trong quản lý hành chính tại cơ sở; kiến nghị, đề xuất chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm một số vụ việc sai phạm.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Đặc biệt, khi siêu bão Yagi gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở các tỉnh phía Bắc, các cơ quan báo chí đã liên tục cập nhật, thông tin, ghi nhận sự sẻ chia, ủng hộ kịp thời của các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân hướng đến đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Tính đến ngày 19/9/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận nguồn ủng hộ tổng giá trị gần 81,6 tỷ đồng gửi đến đồng bào miền Bắc thiệt hại do bão số 3.

Lực lượng thanh niên xung phong Nghệ An trao ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc tại Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và Cứu trợ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã có những phản ánh về một số vấn đề dư luận quan tâm, như án kỷ luật đội bóng U11 Sông Lam Nghệ An, việc thổi giá đất, những vấn đề nóng trong ngành Giáo dục…, bày tỏ mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp để kịp thời định hướng thông tin.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với 5 nhóm chương trình, 21 đề án trọng điểm (theo Chương trình hành động số 03-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); nội dung thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo nhấn mạnh đã có kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp ngay từ tháng 10 này, đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Trong mùa mưa lũ, các cơ quan báo chí cần chú trọng việc cập nhật, cảnh báo các nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, các cơn bão hình thành và đi vào vùng biển nước ta; vận động, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó bão, lũ quét, sạt lở đất, đá… để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, báo chí cũng cần tuyên truyền đậm nét các sự kiện ngày lễ lớn trong tháng như: Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024); 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024); 94 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2024); Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2024); ngày truyền thống các ngành của Đảng: Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2024); Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2024); Kiểm tra (16/10/1948 - 16/10/2024); Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024; Kỷ niệm 56 năm sự kiện Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2024)…