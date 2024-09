Xây dựng Đảng Xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Nghệ An đảm bảo chất lượng, tiến độ Sáng 30/9, tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho ý kiến Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phụ trách Nghệ An.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIX, đánh giá sát kết quả thực hiện

Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bám sát Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo Đảng cấp tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Tờ trình Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Dự thảo gồm có 2 phần; trong đó, phần thứ nhất đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030.

Tại cuộc làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương đã thảo luận sôi nổi trên nhiều khía cạnh nhằm tiến tới hoàn thành Đề cương, làm căn cứ để tiến hành viết Báo cáo chính trị.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Thảo luận góp ý, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc đề nghị, Báo cáo chính trị có mục riêng để đánh giá rõ kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; gắn với đó là các nhiệm vụ, giải pháp để tạo đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí cũng đề nghị đánh giá hạn chế, khuyết điểm trong việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị trong đúc kết bài học của nhiệm kỳ khóa XIX có bài học về giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ngay từ cơ sở.

Đối với phương hướng nhiệm kỳ mới nên nhấn mạnh thêm mảng khoa học và công nghệ, trong đó, cần phải tập trung đầu tư, nghiên cứu và phát huy hiệu quả trung tâm giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh, về an sinh xã hội, bên cạnh công tác giảm nghèo nên nhấn mạnh giải quyết việc làm cho người lao động; bổ sung ý giải quyết dứt điểm, không phát sinh các điểm nóng từ cơ sở. Về văn hóa, thể thao nên nhấn mạnh tập trung đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao.

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang nêu ý kiến cần đánh giá đậm hơn về thể chế, vì đây là 1 trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ khóa XIX.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ khóa XIX Nghệ An là một trong những địa phương được Trung ương hỗ trợ cao nhất; đồng thời, về bố trí nguồn lực đầu tư công cũng đã khắc phục được tính “dàn trải”. Do đó, Dự thảo Báo cáo chính trị cần bám sát để có đánh giá sát thực tiễn.

Về bài học kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm bài học “kiên trì bám sát và kiến nghị Trung ương giải quyết những vấn đề lớn” tạo nền tảng cho sự phát triển của tỉnh.

Về quan điểm phát triển trong nhiệm kỳ mới, theo Chủ tịch UBND tỉnh là cần “thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù“, “tăng cường thu hút, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)” và có khát vọng vươn lên để tạo được nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu thảo luận, đồng chí Đặng Hữu Ngọ - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương đề nghị trong đánh giá kết quả nhiệm kỳ khóa XIX cần nhìn nhận điểm nhấn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với công tác xây dựng Đảng, lưu tâm đánh giá thực hiện dân chủ trong Đảng, đây là vấn đề cốt lõi để mở rộng, phát huy trong hệ thống chính trị, xã hội; tình hình thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá cải cách hành chính.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đảm bảo chất lượng, tiến độ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, tập trung của Tổ Biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh trong việc xây dựng Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổ Biên tập tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh để tiến hành đánh giá kết quả đạt được; trong đó, lưu ý có nội dung riêng đánh giá về thực hiện 3 khâu đột phá thật sâu sắc.

Các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách địa bàn Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần bám sát Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; các Nghị quyết 36 và 137 của Quốc hội về thí điểm vàbổ sung cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Người đứng đầu Tỉnh ủy lưu ý quan điểm là không được máy móc mà cần chọn việc trọng tâm, phân kỳ theo thời gian, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh; nội dung logic, chặt chẽ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần xây dựng hệ thống bảng biểu, phụ lục sát với đánh giá trong văn kiện; tiếp thu bổ sung, hoàn chỉnh các bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học về giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; phương hướng, quan điểm phát triển, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, sau hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục góp ý để hoàn chỉnh Đề cương chi tiết nhằm xây dựng Báo cáo chính trị đảm bảo theo tiến độ và chất lượng.