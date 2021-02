Tất cả những quy định mới của Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Mức trách nhiệm bảo hiểm tăng cao, thủ tục hồ sơ được rút gọn, chi trả bồi thường nhanh chóng, hỗ trợ nhân đạo được nâng lên đáng kể… là những điểm sửa đổi lớn nhất tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/03/2021.



Hồ sơ bồi thường được đơn giản hóa

Hồ sơ bồi thường được đơn giản hóa theo hướng doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết lập hồ sơ và chi trả bồi thường trong các trường hợp tai nạn không gây tử vong. Còn với các trường hợp tai nạn gây tử vong, doanh nghiệp sẽ phụ trách thu thập hồ sơ từ cơ quan công an thay vì giao hết trách nhiệm cho chủ xe, lái xe. Đặc biệt, bộ hồ sơ này cũng được cắt giảm so với quy định hiện hành để thúc đẩy nhanh nhất tiến độ bồi thường.



Nâng mức bồi thường lên 150 triệu đồng

Nghị định nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra lên 150 triệu đồng/người/vụ so với mức hiện hành là 100 triệu đồng. Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản là 50 triệu đồng/vụ đối với thiệt hại do xe mô tô, xe gắn máy gây ra.

Nạn nhân sẽ nhận tiền bồi thường nhanh chóng hơn

Nạn nhân sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm tạm ứng bồi thường trong vòng 3 ngày kể từ ngày thông báo về vụ tai nạn.

Đối với trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp tạm ứng 70% mức bồi thường bảo hiểm/người/vụ khi nạn nhân bị tử vong (tương ứng 105 triệu đồng); tạm ứng 50% mức bồi thường bảo hiểm/người/vụ khi nạn nhân bị thương (tương ứng 75 triệu đồng).

Đối với trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp tạm ứng 30% mức trách nhiệm bảo hiểm/người/vụ khi nạn nhân bị tử vong (tương ứng 45 triệu đồng); 10% mức trách nhiệm bảo hiểm/người/vụ khi nạn nhân bị thương được điều trị cấp cứu (tương ứng 15 triệu đồng).

Tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo

Một phần doanh thu từ loại hình bảo hiểm bắt buộc xe máy sẽ được sử dụng cho mục đích chi hỗ trợ nhân đạo cho nạn nhân tai nạn giao thông. Các doanh nghiệp sẽ trích 1% tổng số phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới. Quỹ này được quản lý bởi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (www.iav.vn) và quỹ sẽ trực tiếp chi hỗ trợ nhân đạo sau khi nhận được thông tin và hồ sơ vụ việc.

Đối với trường hợp tử vong, mức chi là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/vụ (tương ứng 45 triệu đồng). Đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu, mức chi là 10% mức trách nhiệm bảo hiểm cho 1 người/vụ (tương ứng 15 triệu đồng).