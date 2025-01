Tôn giáo - Tín ngưỡng 'Tết ấm tình thân, Xuân ấm tình người' của đồng bào các tôn giáo ở Nghệ An Những ngày Tết thiêng liêng, cùng với nhân dân trong tỉnh, các tổ chức tôn giáo cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng thơm thảo của đồng bào dành cho nhau, nhất là cho người nghèo và những người yếu thế.

Một góc Chùa Cổ Am.

Trong dòng chảy của lịch sử văn hoá Việt Nam, nhân dân Nghệ An có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, tiêu biểu là hai tôn giáo chính: Phật giáo và Công giáo. Các tôn giáo ở Nghệ An đều xây dựng đường hướng hoạt động theo các giáo lý hành đạo, đồng thời chấp hành nghiêm về luật pháp tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhân dịp năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Phạm Bằng

Sự nghiêm trì giới luật của những người con có đạo đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước, hòa quyện, đồng hành cùng dân tộc với phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Nhiều hoạt động tôn giáo ngày càng gắn kết chặt chẽ với đời sống chính trị của tỉnh, hòa chung trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nên vùng đất “địa linh nhân kiệt” mang nhiều nét sắc của quê hương xứ Nghệ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhiều hoạt động hướng tới người nghèo của Giáo phận Vinh, Giáo hội Phật giáo và các tôn giáo khác trong tỉnh đã ghi nhiều dấu ấn về tình cảm tốt đẹp, lan tỏa những giá trị nhân văn cao quý trong cộng đồng, xã hội. Hòa cùng với chương trình “Nghĩa tình dòng Lam”, tiếp nối chương trình thường niên “Tết cho người nghèo” do tỉnh phát động, Toà Giám mục Giáo phận Vinh, các giáo xứ, giáo họ và các tăng ni, phật tử các chùa, các đạo tràng, bản hội trong tỉnh đã tổ chức quyên góp trên 6,5 tỷ đồng và nhiều phần quà như gạo, bánh chưng, chăn ấm, đồ áo... cho hộ nghèo, người già cô đơn, người tàn tật vui Tết đón Xuân; dịp Tết nhiều chùa duy trì chương trình: “bát cháo từ tâm”, “buổi cơm thiện nguyện” tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn tới thăm và chúc Tết tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, Ban Trị sự Hội Phật giáo đã phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh hoàn thiện xây dựng, tặng 02 nhà Đại đoàn kết cho giáo dân và phật tử, trị giá 100 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi động viên người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... với nhiều nội dung như: “Tết ấm tình thân”; “Xuân ấm tình người”; “Tết yêu thương”... giá trị hàng trăm triệu đồng.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh chúc Tết Giáo xứ Cầu Rầm.

Các hoạt động có ý nghĩa rất to lớn, không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp người nghèo, người bệnh, người cô đơn cảm nhận được sự sẻ chia, động viên từ cộng đồng. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để “Ai ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh đó, với tinh thần chăm lo xây dựng cuộc sống an lành, hướng thiện, giữ gìn bản sắc văn hóa, các tổ chức tôn giáo, đồng bào giáo dân và các tăng ni phật tử đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong ngày Tết, như: Phong trào treo cờ Tổ quốc được nhiều giáo xứ, giáo họ hưởng ứng tích cực; các chùa tổ chức các hoạt động tất niên dịp cuối năm thu hút đông đảo nhân dân, tín đồ tham gia. Các nhà thờ, nhà chùa tổ chức trang trí, vệ sinh môi trường sạch đẹp chuẩn bị đón Tết, hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân.

Nổi bật trong dịp trước Tết, một số tổ chức tôn giáo trong tỉnh đã đến thăm và chúc Tết chính quyền các cấp và một số ngành nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Trong các cuộc gặp gỡ, chúc mừng không còn đơn thuần là nghi thức “xã giao”, mà là để gắn kết cùng nhau, gửi đi những thông điệp vì sự an bình, đoàn kết và phát triển,hướng tới cộng đồng và con người. Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo, tín ngưỡng của Nhà nước đang thực sự tạo nên một logic của sự gặp gỡ trên hành trình cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước. Điều đó, cũng thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, cũng thể hiện rõ bản chất giáo lý của Giáo hội và những yếu tố cơ bản xác định cấu trúc tôn giáo, những nguyên tắc chung cho luân lý và cái nhìn về sự toàn mỹ, vượt lên trên thời gian của các tôn giáo được thể hiện rõ nét trong mọi đường hướng hoạt động.

Trong một tương lai chung, sự đoàn kết các tôn giáo là chủ trương lớn của Đảng ta được các giáo hội trong tỉnh, nhất là Công giáo và Phật giáo luôn nỗ lực hưởng ứng, đồng hành cùng chính quyền địa phương. Đây cũng chính là nâng cao các nguồn lực nội sinh, tạo đột phá trong phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.