Xã hội Tết ở viện Sum vầy bên mâm cơm tất niên; đón Tết cùng gia đình đã là niềm hạnh phúc giản dị. Song không phải ai cũng may mắn có được trọn vẹn niềm hạnh phúc đó... Nhất là với những người bệnh, cán bộ y tế ở bệnh viện.

Buồn vui bên giường bệnh ngày Tết

Ngày 28/01/2025 (ngày 29 Tết âm lịch), trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – bệnh viện lớn nhất tỉnh, không gian trầm lắng hơn thường nhật. Rất ít người đến khám bệnh. Thi thoảng lại có những chuyến xe vội vã chở người vào cấp cứu. Lác đác một vài người bệnh kịp hồi phục, được xuất viện, lên những chuyến xe muộn để về đón Giao thừa cùng gia đình.

Tết đã về bệnh viện song các bác sĩ, điều dưỡng không có phút nghỉ ngơi, vẫn hối hả, nỗ lực từng giây để cứu người. Ảnh: Thành Chung

Khác với không khí ngày cuối năm phía ngoài, trong các khoa điều trị của bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện vẫn hối hả, cấp kíp, nỗ lực từng giây để cứu người. Guồng quay khổng lồ của công việc chưa bao giờ dừng lại. Báo cáo đầu ngày, Bệnh viện vẫn còn có khoảng 800 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Đại đa số họ sẽ phải đón năm mới nơi giường bệnh.

Tại Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu, các giường bệnh đều kín người chạy thận nhân tạo. Cháu N.T.N (9 tuổi, ở huyện Đô Lương; bị suy thận giai đoạn cuối, phải thuê trọ chạy thận suốt 5 năm nay) buồn bã cho biết: “Sức khỏe yếu. Cứ 2 ngày, cháu phải chạy thận 1 lần. Tết này cháu cũng không về nhà được”...

Guồng quay khổng lồ của công việc chưa bao giờ dừng lại. Ảnh: Thành Chung

Anh T.T.A (46 tuổi, ở huyện Diễn Châu) – một bệnh nhân đang chạy thận ở khoa thì cười chia sẻ nỗi niềm: “Buổi sáng tôi chạy xe 3 bánh vào. Chạy thận xong sẽ tự về đón năm mới cùng gia đình. Bị bệnh nan y, nhiều khi tôi cũng muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới vợ con, gia đình nên cũng cố gắng thêm”.

Chia sẻ nỗi buồn cùng các bệnh nhân không thể về ăn Tết, chúc mừng các bệnh nhân được sum họp cùng gia đình, bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu đã hướng dẫn tỉ mỉ cho từng người bệnh cách ăn uống, chăm sóc cầu tay chạy thận, theo dõi và ghi chép huyết áp trước và sau ăn, theo dõi cân nặng, lượng nước vào, ra khỏi cơ thể; cũng như khuyến cáo rõ “Khoa hoạt động xuyên Tết. Mọi người cần chạy thận đúng lịch nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng”.

Khoa Hồi sức tích cực đang có rất đông bệnh nhân nặng, nguy kịch đang được điều trị. Ảnh: Thành Chung

Tại Khoa Hồi sức tích cực, không gian dường như đọng lại. Chỉ nghe tiếng máy chạy “tít, tít” vô hồn; tiếng bước chân nhẹ gấp gáp của các bác sĩ; cái trở mình của người bệnh và tiếng thở hắt buồn trĩu nặng lo âu của người nhà...

Với các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực, những ngày Tết, khối lượng và cường độ công việc lớn hơn ngày thường rất nhiều. Vào dịp Tết, nhiều bệnh viện ngoài công lập và phòng khám tư đóng cửa, khiến lượng bệnh nhân đổ dồn về; bệnh nhân từ các khoa khác cũng chuyển bệnh nhân lên.

Những ngày Tết, cán bộ, nhân viên y tế không ngừng phải chạy đua để cứu người bệnh. Ảnh: Thành Chung

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực tâm tình: “Ngày Tết, anh em y tế không bao giờ hết việc. Chúng tôi phải không ngừng chạy đua để cứu người bệnh thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh. Bệnh nhân này chưa xong lại đến bệnh nhân khác. Trên tủ đồ của khoa có mấy cái bánh chưng mang từ nhà đi, thùng mỳ tôm ai đói thì cho nước sôi vào ăn rồi đứng dậy làm việc tiếp. Trong guồng quay công việc, có khi đến 3-4 giờ sáng mới nhớ mình chưa ăn tối...”.

Sự sống của bệnh nhân là mối quan tâm lớn và duy nhất của cán bộ, nhân viên bệnh viện vào lúc này. Ảnh: Thành Chung

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực rất “sợ” Tết. Chưa năm nào, họ được ăn Tết trọn vẹn... Thế nhưng, trước yêu cầu nhiệm vụ, trước tính mạng của người bệnh lâm nguy, họ vẫn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trực Tết với tâm thế bước vào cuộc chiến giành giật lấy sự sống.

Trong những ngày Tết này, vất vả nhất vẫn là các cán bộ, nhân viên Khoa Cấp cứu. Mỗi ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận khoảng 200 - 250 bệnh nhân. Những ngày Tết, số lượng bệnh nhân tăng lên trên 300 ca/ngày. Trong đó, có nhiều ca nguy kịch do tai nạn giao thông.

Trong ngày Tết , vất vả nhất vẫn là các cán bộ, nhân viên Khoa Cấp cứu. Mỗi ngày, khoa phải đón, xử lý khoảng 300 ca bệnh. Ảnh: Thành Chung

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Tân - Trưởng Khoa Cấp cứu thường đảm nhiệm ca trực xuyên qua năm cũ và năm mới kể: “Nhiều khi bữa ăn trưa là lúc 5 giờ chiều. Ăn tối là lúc 12 giờ đêm. Bữa ăn vội vàng chỉ có mỗi bánh chưng. Ăn vội vàng để có sức mà làm tiếp... Tết Ất Tỵ 2025 này, chỉ mong được có một cái Tết bình yên, nhẹ nhàng hơn. Ít bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, đặc biệt là bệnh nhân bị tai nạn giao thông”.

Để có Tết đoàn viên

Tết này, người nhà bệnh nhân không cô đơn một mình, còn có rất nhiều y, bác sĩ vẫn lo lắng, túc trực theo dõi, đem hết tinh thần, trách nhiệm, khả năng cứu chữa bệnh nhân. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: Bệnh viện đã lên lịch làm việc, bố trí nhân lực chu đáo. Theo đó, 100% khoa, phòng đều mở cửa, hoạt động như thường nhật. Các khoa đều tăng cường y bác sĩ. Bệnh viện còn tặng các suất ăn miễn phí cũng như các phần quà cho các bệnh nhân điều trị trong dịp này.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong ngày cuối cùng của năm. Ảnh: Thành Chung

Ngoài ra, vào thời điểm Giao thừa, lãnh đạo bệnh viện sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, mừng tuổi cho các cán bộ, nhân viên y tế trực Tết, cũng như các bệnh nhân ở lại điều trị... Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức nhiều tiểu cảnh, điểm hoa Xuân trong khuôn viên đơn vị; trao tặng những thực phẩm thiết yếu cho bệnh nhân; chuẩn bị các món ăn truyền thống mang hương vị Tết sẵn tại các khoa, giúp các nhân viên y tế đón Tết.

Tết về bệnh viện, không để ai phải buồn tủi cô đơn, đã có rất nhiều đoàn công tác của tỉnh, địa phương đã đến tặng quà cho người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế; san sẻ, chia sớt nỗi niềm lo toan cùng họ...

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhân và người nhà ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong ngày cuối cùng của năm này, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức 2 đoàn công tác đến thăm và tặng quà động viên cán bộ y tế tham gia kíp trực và bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có điều kiện đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế đã tới thăm và tặng 50 suất quà cho cán bộ y tế tham gia kíp trực, các bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tiến sĩ Lê Thị Hoài Chung bày tỏ niềm vui, biết ơn đối với các cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm túc trực để cứu trị cho nhân dân; mong muốn các y, bác sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần “Lương y như từ mẫu”, điều trị chăm sóc tốt cho bệnh nhân trong thời khắc Tết đến, Xuân về; bệnh viện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đến các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị trong dịp Tết Nguyên đán này.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, động viên, tặng quà cho kíp trực đêm Giao thừa của Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Giám đốc Sở Y tế đã chia sẻ những khó khăn cùng với bệnh nhân và người nhà; động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị, tin tưởng vào y, bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh, sớm được về sum họp cùng gia đình...

Xuân mới đã về mang theo tin lành. Song ở đâu đó, xung quanh chúng ta, vẫn có người đón Xuân kém vui vì những cơn đau bệnh tật; vẫn có những cán bộ, nhân viên y tế quên Tết, quên Xuân để cứu người. Trong thời khắc cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới này, mong cho mọi người có ý thức giữ gìn sức khỏe, đề phòng tai nạn thương tích... để Tết đoàn viên và Xuân tươi mãi mãi!./.