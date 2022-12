Tết sớm của những thương binh nặng ở Nghệ An

Một buổi chiều cuối năm, trong cái lạnh đến tê tái, các thành viên nhóm thiện nguyện "Nồi cháo yêu thương" thành Vinh sửa soạn bữa cơm tất niên cho các thương binh và đối tượng xã hội tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Bánh chưng đã được gói và nấu từ đêm trước, thịt gà và các món dưa hành cũng đã chuẩn bị sẵn, tươm tất, ấm cúng.

Đến giờ, các thương binh cùng đến nhà ăn trong niềm vui, vì trước đó mọi người đã nhận được thông báo có nhóm thiện nguyện tổ chức bữa cơm tất niên.

Vẫn giữ được tác phong quân đội, những người lính năm xưa nhanh chóng ngồi vào bàn để dùng bữa. Có điều, dường như mọi người ai ai cũng phấn khởi hơn, cùng nhau cười nói vui vẻ, râm ran.

Trong bữa cơm ấm áp chiều cuối năm, chúng tôi nghe được những lời chia sẻ cảm động của những người một thời chinh chiến. Có người tấm tắc: “Bánh chưng ngon quá! Tết Mậu Thân, sau khi lui về căn cứ, đơn vị tôi cũng được ăn bánh chưng ngon thế này”. Người ngồi bên cạnh nói thêm: “Thịt gà cũng ngon lắm! Hồi đó tiểu đội chúng tôi hành quân qua bản của người Ba Na, được bà con làm thịt gà chiêu đãi, cũng ngon lắm”.

Ở bàn khác, một người trông có vẻ khỏe mạnh, tỉnh táo nhất chợt nói: “Nghe vị Tết thật rồi! Nhớ nhà lắm! Nhớ cha mẹ, nhớ các em và nhớ đồng đội nữa…”. Rồi câu chuyện tiếp tục râm ran, mọi người cùng chia sẻ những kỷ niệm về ngày Tết của tuổi ấu thơ, của quãng đời sum vầy bên gia đình và những năm tháng nơi chiến trường khói lửa.

Dùng bữa xong, các thương binh tiếp tục nhận được khẩu phần mứt Tết. Những gói mứt mang hương vị ngọt ngào được gửi về từ Thủ đô Hà Nội, góp thêm niềm vui cho bữa tiệc tất niên tại Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Những đĩa mứt vơi dần cũng là lúc các thương binh trở về phòng để nghỉ ngơi, lúc tạm biệt đều không quên “Cảm ơn các con rất nhiều!”.

Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An ở xã Nghi Phong (Nghi Lộc) hiện đang chăm sóc, phụng dưỡng khoảng 90 bệnh nhân là người có công thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, phần lớn là các thương binh gặp vấn đề về tâm lý, thần kinh, bị hạn chế khả năng hoạt động.

Những thương binh này từng “vào sinh ra tử” ở chiến trường, bị thương nặng, vết thương ảnh hưởng đến não bộ nên không thể tự chăm sóc bản thân, phải có sự hỗ trợ của y, bác sĩ. Tuổi trẻ lên đường đánh giặc cứu nước, chưa kịp lập gia đình nên giờ đây không có con cháu ruột thịt, chỉ có những người đồng đội sẻ chia bao nỗi vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, nhóm chúng tôi đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, gói bánh chưng và tổ chức bữa cơm cho các thương binh ở Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An và tặng quà các thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Trước những thiệt thòi của các thương binh đang an dưỡng tại đây, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để sẻ chia và bày tỏ niềm biết ơn đối với những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Oanh - Đại diện nhóm thiện nguyện "Nồi cháo yêu thương thành Vinh"