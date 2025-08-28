Kinh tế TH true MILK “trình làng” kỳ tích mới: Ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Tập đoàn TH hiện diện nổi bật tại Khu trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc”, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9/2025. Tại sự kiện, lần đầu tiên Tập đoàn TH trình diễn công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm giúp theo dõi chi tiết quy trình 12 bước sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Khai mạc Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Ảnh: Phú Hương

Tiên phong khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kết quả kiểm tra chất lượng đến chuỗi phân phối là một kỳ tích mới trên hành trình thúc đẩy minh bạch hóa thị trường sữa - vì quyền lợi của người tiêu dùng mà TH đã theo đuổi 15 năm qua, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương- Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia.

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc đã chuẩn hóa từ ngày đầu hoạt động

Tiếp đón Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại khu vực giới thiệu thành tựu của Tập đoàn TH trong dòng chảy “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của đất nước, khi Phó Thủ tướng tìm hiểu về quy trình sản xuất sữa tươi sạch TH true MILK - với 12 bước khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch - Anh hùng Lao động Thái Hương cho biết: “Tất cả dữ liệu để sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì TH đã có và chuẩn hóa ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, bây giờ số hóa để tiếp tục phát triển công nghệ truy xuất nguồn gốc trên nền tảng blockchain”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trải nghiệm công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Ảnh: Phú Hương

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, muốn có một thế hệ trẻ khỏe mạnh - trụ cột của quốc gia - như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ - phải bắt đầu từ nền tảng sức khỏe. Con người muốn khỏe thì phải có thực phẩm lành mạnh; sản phẩm thực phẩm chỉ tốt khi được làm từ nguyên liệu tốt. Do đó, kiểm soát và minh bạch nguồn gốc nguyên liệu của sản phẩm là điều kiện tiên quyết.

Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là bảo chứng cho chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển và ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm bảo đảm tính minh bạch và chất lượng sản phẩm, vì sức khỏe cộng đồng.

Bà cũng cho biết, Tập đoàn TH đang tiên phong trong lĩnh vực này, đi đầu trong việc triển khai công nghệ truy xuất nguồn gốc, đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào từng sản phẩm, qua đó, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thế hệ trẻ và tương lai đất nước.

“ “Khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2045 chỉ còn đúng 20 năm. Những em bé được sinh ra trong quãng thời gian này sẽ là lớp thanh, thiếu niên của thế hệ mới, là chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam phát triển hưng thịnh. Thể chất khỏe mạnh và bản lĩnh vững vàng là điều kiện không thể thiếu để thế hệ trẻ có thể thích nghi và phát triển trong môi trường toàn cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất sẽ đảm bảo nguồn lực lao động chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tại Triển lãm Thành tựu đất nước, TH là doanh nghiệp sữa duy nhất tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID).

Khách tham quan triển lãm hào hứng trải nghiệm truy xuất nguồn gốc từng sản phẩm TH true MILK. Ảnh: Phú Hương

Với công nghệ truy xuất nguồn gốc, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ khâu nguyên liệu, sản xuất… đến tay người tiêu dùng. Mọi thao tác tạo ra và lưu hành sản phẩm trong chuỗi cung ứng đều được ghi nhận và xác thực, không thể làm giả, không thể chỉnh sửa. Đây là công nghệ đáp ứng chuẩn quốc tế GS1 và tương thích với hệ thống xác thực, truy xuất toàn cầu - EBSI Trace 4EU, hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Mã thông tin định danh được in trên bao bì hộp sữa TH dưới dạng mã QR, không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp dễ dàng xác thực sản phẩm qua từng công đoạn từ nguyên liệu, sản xuất, kiểm định chất lượng, đóng gói, nhập kho, vận chuyển đến bán hàng. Tất cả hoạt động xác thực này được ghi nhận đầy đủ dưới dạng chứng chỉ số xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách trực quan bằng cách quét mã QR trên sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Kết quả trả về là đầy đủ thông tin lô sữa được xác thực, định danh trên nền tảng NDA Trace như: Nguồn gốc nguyên liệu sữa tươi, sản xuất, trọng lượng, thành phần, hàm lượng dinh dưỡng, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói…

Khi truy cập ở tab “Truy xuất nguồn gốc”, người tiêu dùng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các bữa ăn của bò sữa, thời gian ăn, loại nguyên liệu, thời điểm vắt sữa và quy trình sản xuất. Tất cả thông tin được công khai, minh bạch theo đúng quy trình sản xuất sữa tươi sạch 12 bước tiêu chuẩn quốc tế của TH – một nội dung bài bản và khoa học cũng được giới thiệu tại triển lãm, là công nghệ đầu cuối hàng đầu thế giới đã giúp TH tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi tại Việt Nam.

Thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm được hiển thị rõ ràng, đầy đủ, từ thức ăn của bò sữa, thời gian ăn, loại nguyên liệu, thời điểm vắt sữa và quy trình sản xuất. Ảnh: Phú Hương

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Không thể chậm trễ hơn nữa!

Truy xuất nguồn gốc là giải pháp công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái công nghệ cao và khoa học quản trị mà Tập đoàn TH ngày một hoàn thiện trong suốt hành trình 15 năm qua.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, việc xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm là “không thể chậm trễ hơn được nữa”. Với triết lý nhân văn “Hãy làm ly sữa với trái tim và tấm lòng người mẹ; Hãy làm ly sữa bằng phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng”, ngay từ những ngày đầu tiên, bà Thái Hương đã định hướng mọi hoạt động của TH theo tư duy vượt trội “kết hợp khoa học, công nghệ, công nghệ cao và khoa học quản trị 4.0 đan xen vào nhau để tạo ra những sản phẩm chất lượng hàng đầu có năng suất cao, giá thành hợp lý, vì sức khỏe cộng đồng”.

Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nơi nhân dân cả nước có thể nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, cũng là nơi hội tụ tinh hoa các thành tựu kinh tế - xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tầm thế giới.

Khu trưng bày các thành tựu khởi nghiệp kiến quốc của Tập đoàn TH nằm tại vị trí nổi bật với diện tích 212m2 thuộc Hall 4 - Khu công nghiệp nhẹ, thực phẩm đồ uống, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đây là khu vực tôn vinh những đóng góp to lớn của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước trong suốt nhiều thập kỷ qua, cũng như thể hiện tính đúng đắn của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngoài trải nghiệm truy xuất nguồn gốc, khách tham quan triển lãm còn được tìm hiểu về quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch” của TH true MILK. Ảnh: Phú Hương

Tại triển lãm, ngoài công nghệ truy xuất nguồn gốc ứng dụng dữ liệu, trên nền tảng blockchain, Tập đoàn TH cũng trình diễn trên không gian số kết hợp trải nghiệm thực tế nhiều thành tựu của doanh nghiệp 15 năm không ngừng nỗ lực vì hạnh phúc đích thực.

Người tham quan sẽ được giới thiệu về những cuộc cách mạng “vì sức khỏe cộng đồng” mà TH đã tạo ra, những thành tựu đóng góp cho quốc gia như thúc đẩy thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam, minh bạch hóa thị trường sữa - vì quyền lợi của người tiêu dùng; khởi xướng và triển khai bài bản, quy chuẩn chương trình "Sữa học đường Quốc gia", bữa ăn học đường; tiên phong đầu tư lớn ra nước ngoài trong lĩnh vực chăn nuôi, nâng cao uy tín quốc tế cho thương hiệu nhà đầu tư Việt Nam (với các dự án đầu tư tại Liên bang Nga và Úc)…

Một nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân khác nữa tại không gian trưng bày TH là khu tương tác trải nghiệm mô hình kinh tế tuần hoàn. Trên hành trình thực hiện 2 mục tiêu là phát triển bền vững và kinh doanh đột phá, Tập đoàn TH đã kiến tạo nên hình mẫu truyền cảm hứng và nhiều bài học, kinh nghiệm thực tiễn về thực hành mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Người tham quan được theo dõi chuỗi sản xuất tuần hoàn tại Tập đoàn TH, sản phẩm phụ và rác thải của một quy trình sẽ không bị loại bỏ mà tiếp tục trở thành tài nguyên của quy trình khác, giảm phát thải, tăng cường vòng đời của nguyên vật liệu, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 2 chứng nhận trung hòa carbon quốc tế của Nhà máy Sữa TH và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên năm 2024 là kết quả minh chứng cho sự thành công của mô hình này.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 28/08 đến ngày 05/09/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.