Thầm lặng vì sự sống của người bệnh

(Baonghean.vn) - Chấp hành xong hình phạt tù về tội “Mua bán người” chưa lâu, Đậu Thị Hoan tiếp tục được xác định liên quan đến một vụ mua bán người khác. Biện minh cho hành vi của mình, bị cáo cho rằng, ngoài vì tiền, còn do mình là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế.

(Baonghean.vn) - Dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển nước sâu Cửa Lò dự kiến sẽ khởi công năm 2023, khi hoàn thành sẽ góp phần tháo gỡ “nút thắt” hạ tầng chiến lược cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nhiều chợ được xây dựng khang trang, hiện đại nhưng tiểu thương không vào kinh doanh mà lại tràn ra lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán. Đó là tình trạng đang xảy ra phổ biến tại một số huyện vùng cao của Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo Số 13507 ngày 27-2-2023.

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An khuyến khích người dân cung cấp thông tin về các hành vi gây mất trật tự an toàn xã hội theo đúng bản chất sự việc chứ không đăng tải lên mạng xã hội một cách cảm tính...