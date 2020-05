Chiều 15/5, đoàn thiện nguyện Chùa Phúc Mỹ, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương phối hợp với Phòng An ninh Đối nội (Công an tỉnh), Công an huyện Đô Lương tới thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương.



Tại đây, Đại đức Thích Huệ Phong (trụ trì chùa Phúc Mỹ) cùng đại diện lực lượng Công an 2 đơn vị và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với Trung tâm và những cá nhân, hoàn cảnh đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

Trao tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: Phương Nam Đặc biệt, với mục đích chia sẻ khó khăn với Trung tâm và đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây, đoàn đã trực tiếp trao tặng số quà gồm 2 máy lọc nước, 20 quạt gia đình và 1 máy bơm nước trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Số quà được trao tặng được lấy từ kinh phí nhà chùa vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương và vùng phụ cận. Đây cũng là việc làm thường xuyên của của tăng ni, phật tử nhà chùa trong những năm qua với mong muốn chia sẻ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong thực hiện các chính sách an sinh, bảo trợ xã hội.