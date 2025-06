Thời sự Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các huyện Nam Đàn, Đô Lương và Diễn Châu (Nghệ An) Chiều 22/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng dự và đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Kết quả thực hiện các chương trình, phong trào trong 5 năm qua khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, được người dân đồng thuận cao, thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo đó, cả nước đã có 6.084/7.669 xã (79,3%) đạt chuẩn NTM; có 2.567 xã (42,2%) đạt nông thôn mới nâng cao và 743 xã (12,2%) đạt NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, cả nước đã có 329/646 đơn vị cấp huyện (51%) thuộc 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM; 48 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; có 12 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết 2 Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; định hướng Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2026-2035. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đóng góp vào kết quả chung của cả nước, tỉnh Nghệ An đã có 275/362 xã đạt chuẩn NTM (đạt 75,97%). Trong đó có 102/275 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 37,09%); 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 5,81%); có 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (huyện Nam Đàn).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt được những kết quả quan trọng, đạt và vượt các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm do Quốc hội và Chính phủ giao.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 1,93%, giảm 3,27% so với cuối năm 2022, giảm bình quân 1,03%/năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm.

Thu nhập vùng nông thôn và tỷ lệ hộ nghèo của Nghệ An so với cả nước đến cuối năm 2024. Đồ họa: Thành Duy

Tại Nghệ An, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2024 còn 4,16%, tương ứng giảm 3,64% so với năm 2021. Thu nhập bình quân trên địa bàn tỉnh đạt trên 53 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 47,184 triệu đồng/người/năm; tăng 11,684 triệu đồng/người/năm so với năm 2021.

“4 đẩy mạnh, 3 tiên phong”

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc tổng kết sớm 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và 2 phong trào thi đua trước 6 tháng; coi đây là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, 2 Chương trình mục tiêu quốc gia và 2 phong trào thi đua được triển khai trong thời gian qua có sự gắn kết chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển “tam nông”; khẳng định việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đúng đắn, sát thực tiễn và đã mang lại những hiệu quả rõ nét: Diện mạo nông thôn thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

Các đại biểu theo dõi kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng khẳng định, những kết quả đạt được cho thấy Việt Nam đang là hình mẫu trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Từ thực tiễn triển khai, Thủ tướng đã đúc rút những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm thành công, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, hạn chế, làm cơ sở để điều chỉnh chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong thời gian tới, để tiếp tục lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc, Thủ tướng nhấn mạnh cần kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh gắn với giảm nghèo toàn diện bao trùm và bền vững.

Muốn vậy, đối với hệ thống chính trị, Thủ tướng yêu cầu thực hiện “4 đẩy mạnh” gồm: Hoàn thiện thể chế để phục vụ cho phát triển nông dân là trung tâm, chủ thể, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng; phát hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng xanh và bền vững; xây dựng yếu tố con người, cụ thể là xây dựng người nông dân phù hợp với giai đoạn cách mạng, sự phát triển mới, chính quyền địa phương 2 cấp và 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, thị trường cho nông nghiệp phù hợp nhu cầu, sự hưởng thụ của con người.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đối với người nông dân, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh có tinh thần “3 tiên phong”: Thoát nghèo và làm giàu từ bàn tay khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình; xây dựng người nông dân văn minh; sản xuất xanh, bền vững, chuyển đổi số, đặc biệt là Phong trào “Bình dân học vụ số”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 31 huyện của 12 tỉnh, trong đó có các huyện: Nam Đàn, Đô Lương, Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) có thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc