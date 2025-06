Thời sự Huyện Nam Đàn đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Chiều 5/6, huyện Nam Đàn long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo, cán bộ huyện Nam Đàn qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ các xã trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và người dân trên địa bàn huyện đã hăng hái tham gia, tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn trình bày diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Qua 7 năm triển khai thực hiện, vượt qua những khó khăn, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Nam Đàn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; đầu tư sức người, sức của, tâm huyết, sáng tạo, kiên trì tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 của huyện đạt 12,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 66,15 triệu đồng, tăng 83,75% so với năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,83%.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đến nay, đã có 15/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đã được huyện thẩm định đạt nông thôn mới nâng cao. Trong đó, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Nam Đàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện Nam Đàn đạt 9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025; diện mạo nông thôn được đổi mới, ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Huyện Nam Đàn hiện có 81 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó, có 9 sản phẩm 4 sao, đứng thứ nhất toàn tỉnh về số lượng sản phẩm OCOP; có 4 điểm trên địa bàn huyện được công nhận là điểm du lịch...

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa khá đồng bộ, kinh tế phát triển đúng hướng, văn hóa - y tế - giáo dục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và tăng cường.

Với những thành tích đã đạt được, ngày 14/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Nam Đàn là huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Song song với xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Nam Đàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, huyện Nam Đàn đã đạt 40/42 nội dung huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng “Nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân huyện Nam Đàn trong chặng đường vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân huyện Nam Đàn trong chặng đường vừa qua. Ảnh: Phạm Bằng

Khẳng định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững với phương châm “Nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh”, trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân của các xã được thành lập mới (của Nam Đàn hiện nay - PV) sau sắp xếp đơn vị hành chính tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho lãnh đạo huyện Nam Đàn; đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Phạm Bằng



Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nhất là các tiêu chí về môi trường, thu nhập, văn hóa, chuyển đổi số và an ninh, trật tự để hướng tới mục tiêu xây dựng các xã mới trở thành đơn vị nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Huy động lồng ghép các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh, đồng bộ để xây dựng, tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc huyện Nam Đàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng đề nghị huyện Nam Đàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Tập trung phát triển các ngành nghề nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.

Cùng với đó, bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của dân tộc. Xây dựng, vun đắp tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó, keo sơn, bền chặt, có nếp sống văn minh, an ninh, trật tự được bảo đảm. Nâng cao chất lượng môi trường sống; xây dựng cảnh quan nông thôn trong toàn huyện, luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo huyện Nam Đàn trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Phạm Bằng

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông thôn mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng nông thôn mới thông minh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc huyện Nam Đàn; Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.