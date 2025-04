Thời sự Thẩm tra 7 dự thảo nghị quyết về kinh tế - ngân sách trình HĐND tỉnh Nghệ An Chiều 22/4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế và ngân sách, dự kiến trình kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan cấp tỉnh. Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm tra.

Các đồng chí Thường trực và thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Nghị định số 113 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Lân - Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến thẩm tra các dự thảo nghị quyết được trình tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề được các thành viên dự họp quan tâm đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của nghị quyết, điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ. Đặc biệt là làm rõ các nội dung và mức hỗ trợ từng nội dung được quy định theo dự thảo; nguồn lực để thực hiện hỗ trợ…

Cụ thể, nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ gồm nguồn ngân sách Trung ương từ các chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh.

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Nội dung hỗ trợ gồm 7 hạng mục: Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin; hỗ trợ xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn; hỗ trợ nhân rộng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ tiếp cận và nghiên cứu thị trường; tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2025; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất nội dung UBND tỉnh trình, với tổng nguồn vốn 82.247 triệu đồng.

Nguồn vốn được phân bổ sẽ thực hiện các nội dung ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nêu ý kiến thẩm tra về xác định rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng tiến hành thẩm tra 6 dự thảo nghị quyết. Bao gồm dự thảo nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An; dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu ý kiến thẩm tra về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến bảng giá đất. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trồng lúa, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An: dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia cuộc thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

Vấn đề được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quan tâm làm rõ liên quan đến tính pháp lý các dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị ban hành lần này; những tác động và hiệu quả của các nghị quyết sau khi ban hành, áp dụng vào thực tiễn.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã góp ý, đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo nghị quyết chỉnh sửa các điều khoản, câu chữ, đảm bảo chặt chẽ và đúng thể thức ban hành nghị quyết.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa



Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của các thành viên tham gia dự họp, kết thúc cuộc thẩm tra, đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo các dự thảo nghị quyết tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh để gửi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình kỳ họp.

Liên quan đến một số nội dung chưa thống nhất về thẩm quyền trong đề xuất của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, sẽ được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh quyết định.