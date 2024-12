Thời sự Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An Chiều 31/12, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 26 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì.

Dự phiên thẩm tra có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&CN, Sở NN&PTNT.

Tại cuộc thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về các nội dung dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 26 - kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XVIII gồm: Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đối với việc tách nội dung dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần độc lập với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư với các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C; Nghị quyết về việc cho ý kiến thông qua chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện: Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tân Kỳ; Dự án Đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương; Dự án Đường dây 220kV ĐG Trường Sơn - Đô Lương (đoạn lãnh thổ Việt Nam) đấu nối Nhà máy điện gió Trường Sơn vào hệ thống điện Việt Nam.

Về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo dự thảo nghị quyết, chương trình sẽ được thực hiện trên toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Nghệ An, gồm 20 đơn vị hành chính cấp huyện và phần không gian biển được xác định trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành.

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh; làm cơ sở để quản lý phát triển hệ thống đô thị toàn tỉnh; lập các chương trình, đề án nâng cấp, mở rộng không gian của hệ thống đô thị toàn tỉnh; đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị động lực; phát triển không gian, kiến trúc đô thị; hoàn thiện thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 45 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Vinh mở rộng), 2 đô thị loại III (thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa), 2 đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn huyện lỵ và khoảng 25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện.

Tại cuộc thẩm tra, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý liên quan chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và quy hoạch đô thị tỉnh Nghệ An. Về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đại biểu đề nghị cần bổ sung phụ lục các địa bàn liên quan, cũng như tổng diện tích thu hồi. Bên cạnh đó, dự án thực hiện cần phải phù hợp với quy hoạch Điện 8 của Chính phủ.

Về quy hoạch đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại biểu nêu ý kiến, cần đưa quy hoạch nghĩa trang đô thị, nghĩa trang cụm dân cư vào dự thảo, đảm bảo quy hoạch vừa phù hợp với quy hoạch chung, vừa đảm bảo các vấn đề môi trường.

Tại phiên thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho ý kiến, thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo, các sở, ngành tiếp thu, khẩn trương phối hợp với các ban của HĐND tỉnh để bổ sung, hoàn thiện nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.