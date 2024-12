Thời sự Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau Kỳ họp HĐND tỉnh Báo Nghệ An giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu khách mời!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà,

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 34 báo cáo, thống nhất thông qua 47 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm qua; đồng thời đã có những chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới với tinh thần tăng tốc, bứt phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi khái quát kết quả như sau:

Thứ nhất: Kỳ họp đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2024 và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh nhà.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: Năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nền kinh tế trong nước tuy đã có sự phục hồi rõ nét nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, dần lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch Covid-19, quý sau cao hơn quý trước. Dự kiến 27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,01%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Quyết liệt chỉ đạo, phối hợp hoàn thành tốt các công trình, dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng điện quan trọng của Trung ương trên địa bàn. Các lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển; chính sách an sinh xã hội cơ bảo được bảo đảm, triển khai kịp thời, hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 là cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Nghệ An huy động thêm nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Có những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy; sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo, quyết sách và tổ chức thực hiện của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành và các cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp; sự chung tay ủng hộ, chia sẻ, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn cầm chừng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số chương trình, dự án còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng trước yêu cầu đổi mới và phát triển; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập; công tác cải cách hành chính mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; tình hình an ninh, trật tự ở một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng… vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như mục tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước và tỉnh tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 với tinh thần quyết tâm rất cao.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung từ nay đến hết năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại, nhất là các chỉ tiêu khó đạt, chưa đạt của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ở mức tối đa, theo tinh thần của Trung ương chỉ đạo là "tăng tốc, bứt phá", phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt 2 con số.

- Khẩn trương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc chậm tham mưu trình nghị quyết theo kế hoạch.

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 ngày 24/10/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 bảo đảm tiến độ theo quy định và kế hoạch chung của tỉnh; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh tại các địa phương.

- Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để đề nghị bãi bỏ các chính sách không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả, tập trung nguồn lực cho các chính sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu điều chỉnh, bổ sung các nghị quyết để phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thực tiễn của tỉnh, trên tinh thần “tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển, là chìa khóa để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình” theo chỉ đạo của Trung ương.

- Quan tâm công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Đất đai (mới), Luật Quy hoạch (mới), Luật Đấu thầu (mới), Luật Đầu tư công (sửa đổi) trong thời gian tới.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; vốn kéo dài; công tác chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; thu nợ thuế; thủ tục phê duyệt mua sắm trang thiết bị y tế. Quan tâm việc nhập các điểm trường lẻ vào trường chính bảo đảm lộ trình hợp lý, vừa tạo đồng thuận trong nhân dân, vừa nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; sắp xếp nhà văn hóa sau sáp nhập; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp vật liệu xây dựng như đất san lấp, cát, đá phục vụ cho các công trình, dự án đang thi công và nhu cầu của người dân ở các huyện miền núi.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Thứ hai, Kỳ họp đã thống nhất thông qua nhiều Nghị quyết về cơ chế, chính sách, biện pháp quan trọng, tạo cơ chế thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và thông qua Nghị quyết về kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Nghệ An (từ năm 2021 đến năm 2023). Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao; định kỳ báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện chất vấn 2 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hoá - thể thao và y tế. Kết quả phiên chất vấn cho thấy các vấn đề được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn có tính thời sự, thiết thực, được cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận; những lời hứa, cam kết trước Hội đồng nhân dân và cử tri. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các vị đại biểu khách mời!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Những kết quả đã đạt được trong năm 2024 là tiền đề quan trọng để chúng ta bước vào năm 2025 khi tỉnh sẽ có thêm nhiều nguồn lực từ cơ chế, chính sách của Trung ương và những kết quả thu hút FDI thời gian qua mang lại. Đặc biệt, với tinh thần chỉ đạo, quyết tâm chính trị cao từ Trung ương về việc “tháo gỡ điểm nghẽn”, “tăng tốc, bứt phá về đích”, “tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” được lan tỏa mạnh mẽ đến địa phương; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị; sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2025, cũng như nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng đồng hành, phản ứng nhanh trước những yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển tỉnh nhà. Năm 2025 cũng là năm gần cuối nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đại biểu; rà soát lại Chương trình hành động của mình đã hứa trước cử tri, những việc mình đã làm được, những việc mình đã hứa với cử tri nhưng chưa làm được để quyết tâm theo đuổi đến cùng việc giải quyết các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; từ đó củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Trong những ngày còn lại của năm 2024, đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo; chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết…

Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và Kỳ họp thứ 25 nói riêng. Cảm ơn sự quan tâm của các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện trọng trách là người đại biểu của nhân dân và sự chuẩn bị và phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền hình đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời các nội dung và phục vụ chu đáo kỳ họp. Đặc biệt, cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với nhiều vấn đề thuộc nội dung, chương trình, công tác tổ chức kỳ họp, các vấn đề từ thực tiễn đời sống dân sinh của các bậc cử tri và Nhân dân đã góp phần quan trọng vào thành công chung của kỳ họp.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2024), thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh xin trân trọng gửi tới toàn thể hội viên cựu chiến binh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh Thành Cường

Kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách quý, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)