Thận trọng với quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Truyện ngắn: Đối diện (Baonghean.vn) - Bỗng một ngày nọ, Hoàng phát hiện ở trong xe ô tô của anh, trên ghế phía sau có mảnh giấy ghi: “Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!”. Anh ngỡ ngàng tột độ...

Ca sĩ Lê Ngọc Thúy - đam mê dòng nhạc dân gian (Baonghean.vn) - Ca sĩ Lê Ngọc Thúy là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc ấn tượng trên truyền hình như: “Giọng ải giọng ai”, “Sàn chiến giọng hát”... Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Ngọc Thúy theo đuổi dòng nhạc dân gian. Cô duyên dáng đạt danh hiệu Á khôi duyên dáng áo dài 2017; danh hiệu giải yêu thích nhất giọng ca xứ Nghệ 2017; giải Ba - Sao Mai Hà Tĩnh... Đặc biệt, Ngọc Thúy còn có rất nhiều ca khúc được công chúng yêu thích với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Xót xa nhìn tài sản bị chôn vùi trong bùn đất sau lũ ở huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2/10 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề. Người dân xót xa nhìn tài sản chôn vùi dưới bùn đất dày đặc. Công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Con đường và sự lựa chọn (Baonghean.vn) - Cho đến bây giờ trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác của những ngày thơ bé, cảm giác khi đi trên những con đường...

Bỏ các chứng chỉ không phù hợp với biên tập viên, phóng viên, đạo diễn truyền hình Từ ngày 10/10, trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức phóng viên, biên tập viên ở cả 3 hạng I, II, III sẽ không yêu cầu Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học.

Dự báo Nghệ An mưa to kéo dài đến ngày 5/10 Dự báo mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có khả năng kéo dài đến ngày 5/10. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Sàn bất động sản Ecoland - Tự hào gần 20 năm đồng hành cùng Ecopark, chính thức có mặt tại thành phố Vinh (Baonghean.vn) - Ecoland là đơn vị tư vấn, phân phối bất động sản lâu năm nhất tại khu đô thị Ecopark - khu đô thị phức hợp đạt giải thưởng quốc tế danh giá “Khu đô thị đẹp nhất thế giới” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark đầu tư và phát triển.

Lúa gạo, cá tôm trôi theo nước lũ, nông dân 'trắng tay' (Baonghean.vn) - “Không kịp trở tay” là tình trạng chung ở nhiều vùng nuôi trồng thủy sản, lúa gạo, dù đã có cảnh báo về mưa lớn. Nhiều người dân ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu đang lâm vào cảnh trắng tay sau lũ.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai danh tính con trai ruột giấu kín Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai cậu con trai ruột - bé Polo Huỳnh trong live concert của mình tại Hà Nội.

Thua Nhật Bản, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn được thưởng lớn; Indonesia nguy cơ bị cấm tổ chức U20 World Cup (Baonghean.vn) - Với thành tích lọt vào vòng tứ kết vòng chung kết Futsal châu Á 2022, ĐT Futsal Việt Nam đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 500 triệu đồng; Indonesia đối mặt với nguy cơ bị tước quyền tổ chức U20 World Cup 2023 sau thảm kịch trên sân Kanjuruhan tối ngày 1/10... là những tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Kỳ Sơn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét (Baonghean.vn) - Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 2/10 đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), với hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ bị mất trắng; cùng với đó là hàng mét bùn đất, hàng khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường… Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho bà con.

Tạm giữ hình sự đối tượng phóng hỏa giết con đẻ Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Hoàng Tuấn Chu (SN 1964) đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại con trai là anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992).

Tòa án Hiến pháp Nga công nhận hiệp ước sáp nhập 4 vùng Ukraine Tòa án Hiến pháp Nga (KSRF) đã công nhận các hiệp ước Tổng thống Putin ký hôm 30/9 để sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm (Baonghean.vn) - Sau khi họp khẩn với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn vào tối 2/10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị đuối nước (Baonghean.vn) - Chiều 2/10, đoàn công tác Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị tử vong do đuối nước trong đợt mưa lũ hoàn lưu bão số 4 gây ra.

Nghệ An tham gia Hội thảo phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào (Baonghean.vn) - Chiều 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Nghệ An: Khẩn trương khắc phục lũ lụt để đón học sinh trở lại trường (Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lũ khiến hơn 400 trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ học. Công tác khắc phục đang được các trường khẩn trương thực hiện để sớm đón học sinh trở lại trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai (Baonghean.vn) - Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đội ngũ doanh nhân trẻ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An (Baonghean.vn) - Đó là sự ghi nhận, biểu dương của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Chương trình Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam của Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An diễn ra chiều 2/10.



Đọc truyện đêm khuya: Đưa mẹ qua sông (Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, xin giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn “Đưa mẹ qua sông” của Vũ Thị Huyền Trang, qua giọng đọc Huyền Nga.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét (Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022 (Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraine trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại do lũ quét tại Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng cùng chính quyền huyện Kỳ Sơn, bà con nhân dân đoàn kết, chung tay khắc phục thiệt hại sau trận lũ quét lịch sử, sớm ổn định cuộc sống.

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua (Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc (Baonghean.vn) - Nắm được thông tin về hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ là con của 2 vợ chồng bị lũ cuốn tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới chia buồn cùng gia quyến, động viên và hỗ trợ cho các cháu số tiền 50 triệu đồng.

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10 (Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp; Lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn; Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.