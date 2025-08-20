Thể thao Thắng cách biệt Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á; Vinicius bị loại khỏi đội hình Brazil cho vòng loại World Cup Thắng cách biệt Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á; HAGL bắt đầu đua… trụ hạng; Messi đá trận cuối cùng cho Argentina tại Buenos Aires; Quyết định gây tranh cãi: Vinicius bị loại khỏi đội hình Brazil cho vòng loại World Cup... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Thắng cách biệt Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á

Chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1 trước đối thủ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam đã giành chiếc HCĐ giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 một cách thuyết phục.

Cả Việt Nam và Thái Lan đều thua ở trận bán kết, nên phải gặp lại nhau ở trận tranh HCĐ của giải. Do đã từng đối đầu nhau ở vòng bảng và quá hiểu nhau, nên cả hai đều tung ra đội hình mạnh nhất trong cuộc so kè này. Ngay từ đầu trận, Thái Lan đã chủ động nắm thế trận để tạo sức ép lên chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chưa có nhiều cơ hội để làm khó khung thành của thủ môn Kim Thanh.

Sau đó, cả hai đội đã chơi tấn công nhiều hơn, đặc biệt các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có không ít pha vây hãm khung thành của tuyển nữ Thái Lan. Dẫu vậy, suốt 25 phút đầu trận, cả hai đội hầu như chưa có một cơ hội nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Đặc biệt, đội bóng xứ chùa vàng đã khoá chặt những mũi tấn công của chủ nhà, khiến các đường tấn công của đội nữ Việt Nam rơi vào bế tắc.



Hai đội thi đấu giằng co ở những phút đầu trận.

Trận này, đội nữ Thái Lan đã chơi áp sát và thi đấu rất quyết liệt khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Chưa kể sự nôn nóng đã khiến các đường chuyền của đội chủ nhà liên tục sai địa chỉ. Bên cạnh đó có thể thấy, dù không quá nắm thế trận, nhưng đội nữ Thái Lan đang hướng thế trận theo ý của họ, khiến giới chuyên môn theo dõi trận đấu này không khỏi âu lo.



Mãi đến phút 40, tuyển nữ Việt Nam mới có cơ hội gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Homyamyen, nhưng cú dứt điểm của Thái Thị Thảo lại đưa bóng đi quá cao. Phút 45, từ một đường chuyền vượt tuyến, bóng đá đến chân của Hải Yến khi cô đang lao xuống áp sát khung thành của Thái Lan và tung cú dứt điểm mở tỷ số cho chủ nhà Việt Nam.

HAGL: Bắt đầu đua… trụ hạng

Sự ra đi của hàng loạt cầu thủ chủ lực khiến HAGL yếu đi trông thấy. Không bất ngờ khi sau thất bại 0-3 trước Becamex TP.HCM, đội bóng phố Núi nằm trong nhóm ứng viên phải đua trụ hạng V.League 2025/26.

Song song với cuộc đua vô địch V.League 2025/26 dành cho các ứng viên đầy tham vọng như Nam Định, Công an Hà Nội, Nam Định, Thể Công Viettel, Ninh Bình…, phải thừa nhận một thực tế rằng, những HAGL, Becamex TP.HCM hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ phù hợp với chuyện trụ hạng giải đấu.

HAGL đứng trước mùa giải dông bão.

Ngoài HAGL, Becamex TP.HCM cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ về lực lượng sau mùa Hè nhiều đổi thay. HLV Nguyễn Anh Đức chia tay trung vệ kỳ cựu Ngọc Hải, chân sút Tiến Linh. Chưa kể, chấn thương khiến Vĩ Hào và Tấn Tài không thể thi đấu ở giai đoạn lượt đi của mùa giải. May mắn cho Becamex TP.HCM, đội bóng này vẫn giữ chân được Võ Hoàng Minh Khoa, trước lời đề nghị đầy màu hồng đến từ CLB Công an Hà Nội. “Cánh én mùa xuân” này là hy vọng lớn nhất cho Becamex TP.HCM kỳ vọng vượt qua sóng gió ở mùa giải 2025/26. Dẫu sao, chiến thắng đậm trước HAGL cũng giúp thầy trò Nguyễn Anh Đức thêm cơ hội hy vọng trụ lại ở mùa giải này.

Cũng như HAGL và Becamex TP.HCM, mùa Hè “đổ lửa” đã diễn ra tại Hà Tĩnh. Tân HLV Công Mạnh buộc phải đại tu lực lượng, trước sự ra đi của hàng loạt gương mặt sau mùa giải thành công trước đó. Không có nhiều cái tên tiếng tăm đến với miền Trung, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng vì thế mà lựa chọn một mục tiêu khiêm tốn và vừa tầm. Đó là trụ hạng V.League. “KPI” đó sẽ được họ thực hiện từ vòng đầu tiên, tương tự Becamex TP.HCM, HAGL hay một số đối thủ khác.



V.League 2025/26 thực sự đang chứng kiến nhiều gam màu, ngay từ khi bóng lăn ở vòng đấu đầu tiên. Đó có thể là sự hồ hởi và tham vọng của nhiều đội bóng đầu tư mạnh mẽ, có lộ trình. Nhưng ngược lại, một số CLB sớm hiểu mình ở tâm thế nào và cần phải lựa chọn mục tiêu ra sao.

Messi đá trận cuối cùng cho Argentina tại Buenos Aires

Theo tờ DSports, nếu không có gì thay đổi, tiền đạo thủ quân Lionel Messi có thể sẽ chơi trận đấu cuối cùng tại Buenos Aires vào ngày 5/9 cùng với đội tuyển Argentina.



Cụ thể, sau trận gặp Venezuela trên sân nhà ngày 5/9, nhà vô địch thế giới sẽ không còn góp mặt trong bất kỳ trận đấu chính thức nào của đội tuyển tại thủ đô Buenos Aires.

Lý do là bởi các trận đấu tới của Argentina sẽ không diễn ra tại thủ đô Buenos Aires cho đến sau World Cup 2026, thời điểm mà Messi dự kiến sẽ chia tay đội tuyển quốc gia.

Tiền đạo thủ quân Lionel Messi.

Argentina còn hai lượt cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, rồi sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị bằng các trận giao hữu hướng tới ngày hội bóng đá diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Cho tới thời điểm này, 3 đội Argentina, Ecuador và Brazil đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, Uruguay và Paraguay đang tiến rất gần với cùng 24 điểm, và chỉ một cú sảy chân lớn mới khiến họ lỡ hẹn sau chưa đầy một năm nữa.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, Messi đã để lại dấu ấn với 112 bàn thắng và 61 đường kiến tạo sau 193 lần ra sân trong màu áo La Albiceleste. Cùng với ĐTQG, Messi đã có 2 Copa America (2021, 2024), Finalissima 2022 và nổi bật là World Cup 2022.

Hiện tại, cá nhân Messi vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế hay vẫn cống hiến cho ĐTQG.

Quyết định gây tranh cãi: Vinicius bị loại khỏi đội hình Brazil cho vòng loại World Cup

Ban huấn luyện đội tuyển Brazil đã gửi danh sách triệu tập sơ bộ theo yêu cầu của FIFA, và tên của Vinicius không có trong danh sách.

Theo thông tin từ GE Globo, ngôi sao của Real Madrid - Vinicius Junior sẽ không có tên trong danh sách triệu tập của đội tuyển Brazil cho hai trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Quyết định này được đưa ra sau khi HLV Carlo Ancelotti và ban huấn luyện Brazil thống nhất ưu tiên sức khỏe cho cầu thủ.

Trong chiến thắng 1-0 của Brazil trước Paraguay, Vinicius đã nhận một thẻ vàng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò ở trận đấu tiếp theo với Chile trên sân Maracana. Trước điều kiện thi đấu khắc nghiệt ở trận đấu còn lại, gặp Bolivia tại El Alto (độ cao 4.100 mét so với mực nước biển), HLV Ancelotti đã thuyết phục ban huấn luyện Brazil để Vinicius được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Brazil chắc suất World Cup, Vinicius được ưu tiên bảo toàn thể lực.

Quyết định cho Vinicius nghỉ ngơi có thể khiến người hâm mộ Brazil không hài lòng, đặc biệt khi anh đang có phong độ cao. Tuy nhiên, đội tuyển Brazil đã chắc chắn giành vé dự World Cup 2026, và việc giữ cho các cầu thủ quan trọng có được thể lực tốt nhất là ưu tiên hàng đầu.

Với một mùa giải La Liga và Champions League đầy căng thẳng phía trước, HLV Ancelotti tin rằng việc đảm bảo thể trạng cho Vinicius là rất quan trọng cho cả Real Madrid và đội tuyển quốc gia về lâu dài.

Danh sách chính thức của Brazil sẽ được công bố vào ngày 25/8. Trong khi đó, Vinicius nhiều khả năng sẽ ra sân cùng Kylian Mbappe trên hàng công Real Madrid khi đội bóng Hoàng gia mở màn La Liga bằng trận tiếp Osasuna tại Santiago Bernabeu vào 2h sáng ngày 20/8.