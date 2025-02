Thể thao Thắng Viettel, U19 Sông Lam Nghệ An vào bán kết giải U19 Quốc gia Vượt qua U19 Viettel tại vòng tứ kết, U19 Sông Lam Nghệ An năm thứ 8 liên tiếp tiến vào bán kết Giải U19 Quốc gia 2025.

Trận đấu tứ kết Giải U19 Quốc gia 2025 giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Viettel diễn ra vào chiều 23/2, tại sân Tân Hưng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu đầy quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, tại vòng đấu bảng, U19 Sông Lam Nghệ An sau khi chỉ thắng U19 Bình Phước ở lượt đấu cuối cùng với tỷ số 3-0 đã phải chấp nhận xếp nhì bảng C. Như vậy U19 Sông Lam Nghệ An đã kết thúc vòng đấu bảng với thành tích bất bại trong đó giành 2 trận thắng và để hoà trước đội đầu bảng U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 2-2.

Phùng Văn Nam mang đến sự nguy hiểm trên hàng công cho U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Với kết quả đó, U19 Sông Lam Nghệ An phải đối đầu với đội bóng được đánh giá là khá mạnh tại mùa giải năm nay là U19 Viettel.

Trước cuộc đối đầu khó khăn này, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 để nhập cuộc trận đấu. Trong đó, vị chiến lược gia người Nghệ sử dụng nhân sự cho hàng thủ gồm 3 trung vệ là: Văn Tâm, Đông Thức, Tấn Dũng.

Trọng Sơn châm ngòi nhiều đợt tấn công sắc nét cho U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Hàng tiền vệ 5 người được đảm nhiệm bởi: Tấn Minh, Văn Linh, Quốc Trung, Trọng Tuấn và Anh Dũng.

2 cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công là: Trọng Sơn và Phùng Văn Nam.

Với quyết tâm lần thứ 8 có mặt ở trận bán kết, các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc với sự nỗ lực cao. Tuy nhiên, mặt sân cỏ xấu, nhiều chỗ mấp mô khiến khả năng kiểm soát bóng của các cầu thủ xứ Nghệ bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì điều này nên hơn nửa thời gian thi đấu của hiệp 1, U19 Sông Lam Nghệ An gần như không tạo được cơ hội nào nguy hiểm trước khung thành đối phương.

Trong trận đấu, huấn luyện viên Huy Hoàng thực hiện nhiều sự điều chỉnh về đấu pháp giúp U19 SLNA thi đấu biến hoá hơn. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, U19 Viettel với lợi thế về thể hình đã sử dụng nhiều đường chuyền dài có tính sát thương cao. Điều này khiến thủ môn Bảo Ngọc đã khá vất vả mới có thể cản phá một số tình huống xuống biên rồi trả ngược vào trong của đối thủ.

Sau khoảng thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, phút 35, U19 Sông Lam Nghệ An bắt đầu tìm lại được thế trận và triển khai một số đường bóng khá sắc nét ở bên cánh phải, nơi có sự tham gia của tiền vệ Tấn Minh.

Văn Tâm lập công mở tỷ số cho U19 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Và cũng chính cầu thủ này đã châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số ở phút 37 cho U19 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ pha ném biên cực mạnh của Tấn Minh, Phùng Văn Nam đánh đầu chiến thuật cho Văn Tâm. Trung vệ này sau đó thực hiện cú chạm bóng bằng đầu kỹ thuật bóng bay ngoài tầm kiểm soát của thủ môn đối phương, giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước đối thủ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, với đà hưng phấn sau khi đã có được bàn thắng ở hiệp 1 U19 Sông Lam Nghệ An chơi bóng đầy hứng khởi và tạo ra hàng loạt tình huống uy hiếp khung thành đối phương.

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho U19 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, khi U19 xứ Nghệ chưa nhân đôi được cách biệt thì điều bất ngờ đã đến ở phút 65 của trận đấu. Công Hậu (Viettel) đi bóng dũng mãnh trong khu vực cấm địa của SLNA buộc trung vệ Đông Thức phải phạm lỗi, rất nhanh sau đó trọng tài chỉ tay vào chấm 11m cho Viettel được hưởng quá đá phạt đền. Đặng Thanh Bình đã không mắc sai lầm nào để giúp đội bóng áo lính quân bình tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, U19 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để tổ chức tấn công với mong muốn lập lại lợi thế dẫn điểm.

Trọng Tuấn giúp U19 Sông Lam Nghệ An nâng tỷ số lên thành 2-1. Ảnh: Đức Anh

Và sau nhiều pha lên bóng đa dạng, cuối cùng U19 Sông Lam Nghệ An đã nâng được tỷ số lên thành 2-1 ở phút 76 của trận đấu. Từ đường lên bóng bên cánh phải, Anh Dũng tạt bóng về phía cột gần cho Trọng Tuấn, tiền vệ mang áo số 30 bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Viettel.

Những phút cuối trận, U19 Viettel dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất thành. Chính vì vậy, tỷ số 2-1 nghiêng về phía U19 Sông Lam Nghệ An là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Vượt qua Viettel tại vòng tứ kết, U19 Sông Lam Nghệ An đã chính thức lần thứ 8 có mặt tại bán kết Giải U19 Quốc gia.