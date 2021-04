Thanh Chương tiêu hủy trên 170 tấn lợn nhiễm dịch

Tiêu hủy lợn trên địa bàn xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương). Ảnh: X.H

Huyện Thanh Chương hiện là địa phương đang xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Số lượng lợn chết do nhiễm dịch chưa có dấu hiệu dừng lại, trong đó nhiều nhất ở các xã: Thanh Lĩnh, Thanh Hương, Thanh Thịnh, Thanh An, Thanh Khê...