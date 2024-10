Xây dựng Đảng Thành lập thêm tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Nghệ An Sáng 10/10, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Nghệ An.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đoàn Mạnh Hà - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chi bộ. Ảnh: Hoàng Hiền

Thực hiện Kết luận số 189-KL/TU ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về “Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 04/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo”; qua khảo sát và xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Nghệ An trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Chi bộ có 3 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chỉ định đồng chí Phạm Khánh Thương, phụ trách hành chính nhân sự giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đây là chi bộ thuộc loại hình chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Quy định số 170-QĐ/TW, ngày 07/3/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Nghệ An thành lập ngày 02/7/2020, có trụ sở chính tại số 72 đường Lê Lợi, khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Đơn vị hiện có tổng số lao động 90 người.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã thành lập mới 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước (2 chi bộ cơ sở và 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).