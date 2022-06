(Baonghean.vn) - Sở Công Thương vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An.

Thực hiện Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở Công Thương Nghệ An giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo, ngày 10/6/2022 UBND tỉnh Nghệ An ký quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An trên cơ sở sát nhập Trung tâm Tiết kiệm năng lượng vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về các hoạt động khuyến công, công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng; cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công, công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc; phòng chuyên môn gồm có Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Hỗ trợ và Tư vấn. Trụ sở Trung tâm được đặt tại số 70 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An.

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Trung tâm sớm ban hành quy chế hoạt động; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác khuyến công, công nghiệp hỗ trợ, tư vấn phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và tiết kiệm năng lượng; tăng cường công tác tư vấn, thương mại, quảng bá sản phẩm mang thương hiệu Nghệ An tới các hội chợ, thị trường trong và ngoài nước; phấn đấu tự chủ 100% về kinh phí hoạt động…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương, ông Nguyễn Xuân Thanh bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng gắn liền với trách nhiệm nặng nề, vì vậy thời gian tới sẽ cùng tập thể lãnh đạo Trung tâm, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, tâm huyết, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Công Thương tin tưởng giao phó.