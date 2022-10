Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Chử Xuân Dũng - Ủy viên BCH Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ.

Số tiền 3 tỷ đồng được trích từ Quỹ Cứu trợ thành phố để hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ khắc phục khó khăn, xây, sửa nhà bị hư hỏng, mua cây, con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, ổn định cuộc sống. Số tiền này sẽ được chuyển về Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn, với nguồn hỗ trợ này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự động viên kịp thời của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, sự quan tâm, giúp đỡ này là nguồn động lực quan trọng để Đảng bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo sử dụng hợp lý, hiệu quả, đúng mục đích nguồn kinh phí của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội đã ủng hộ, trong đó ưu tiên hỗ trợ sinh kế, khôi phục sản xuất cho đồng bào sau lũ lụt.