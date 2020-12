Thành phố Vinh sẽ sử dụng các 'biện pháp mạnh' để chống ùn tắc giao thông dịp Tết

(Baonghean.vn) - Dịp Tết Nguyên đán, Công an thành phố Vinh và Công an các phường, xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường , áp dụng các biện pháp mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.