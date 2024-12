Kinh tế Thành phố Vinh thu hút 5 dự án lớn với tổng số vốn đăng ký gần 7 nghìn tỷ đồng Đó là con số được nêu tại hội nghị tổng kết công tác hành chính năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 được UBND Thành phố Vinh tổ chức sáng 12/12.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vinh; Thường trực HĐND; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; các phòng, ngành, đoàn thể thành phố và Bí thư, Chủ tịch 25 phường, xã.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Lưu Hiền

Năm 2024, UBND Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh với nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,22%. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao và tăng so với cùng kỳ, là đơn vị thu nợ đọng tốt nhất tỉnh: ước đạt 6.055,2 tỷ đồng, đạt 236% dự toán tỉnh giao, 108,6% KH Thành phố, 154,5% so với cùng kỳ.

Tích cực phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 137/2024/QH15, ngày 26/6/2024 của Quốc hội; Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận “thành phố Vinh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I”. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện Đề án “Mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh”; “Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thành lập các phường mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: Lưu Hiền

Thành phố đã thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” từ nguồn vốn vay WB đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Thu hút 5 dự án lớn với tổng số vốn đăng ký 6.924,5 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các công trình, dự án chỉnh trang đô thị làm thay đổi bộ mặt Thành phố như: nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, đường Lý Thường Kiệt (kéo dài). Tích cực giải phóng mặt bằng đường Lê Ninh, đường QH 18m nối QL46 với Đại lộ Vinh - Cửa Lò và các dự án hạ tầng khai thác quỹ đất.

Chú trọng phát triển giáo dục, xây dựng trường lớp, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, có 81/86 trường đạt chuẩn quốc gia, bằng 94,2%, đạt 101,3% kế hoạch. 50/55 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được khen thưởng, tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt giải Nhất toàn đoàn.

Chủ tịch UBND TP. Vinh trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Ảnh: Lưu Hiền

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, TP Vinh xếp tốp đầu toàn tỉnh về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động Lễ hội và các sự kiện diễn ra trên địa bàn; tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng LLVT giai đoạn 2019-2024, làm điểm cho tỉnh tham quan, rút kinh nghiệm.

Hội nghị cũng chỉ ra 1 số tồn tại như: Việc chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số phòng, đơn vị, phường, xã có lúc chưa nghiêm, còn phải nhắc nhở, chấn chỉnh. Việc thực hiện dự án khu quy hoạch giết mổ gia súc tập trung, chuyển đổi mô hình quản lý chợ còn gặp nhiều khó khăn; xây dựng các mô hình kinh tế ở một số phường, xã chưa rõ nét; Công tác quản lý nghĩa trang còn khó khăn; quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn có lúc, có nơi chưa tốt; công tác xử lý ô nhiễm tại các kênh, mương, hồ, hào chưa có giải pháp hữu hiệu.

Năm 2025 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hành chính thành phố Vinh mới sau sát nhập; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để đạt được hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành, Thành phố cần tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16-NQ/TU ngày 16/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An; tiếp tục xây dựng, tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Vinh. Tận dụng các ưu thế mới, triển khai các cơ chế chính sách kích hoạt tăng trưởng kinh tế hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo Kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tiến độ giải quyết khu tập thể còn lại trên địa bàn, thực hiện các dự án phòng chống ngập úng cục bộ, nâng cao hiệu quả thoát nước trên địa bàn.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương lao động hạng Ba cho các đồng chí: Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh; Phan Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Vinh. 3 đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ bao gồm: Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Vinh; Nguyễn Việt Đức - Trưởng phòng Quản lý đô thị; Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố.