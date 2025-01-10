Xây dựng Đảng Thanh tra tỉnh Nghệ An: Những dấu ấn lớn của một nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tạo nên những dấu ấn nổi bật trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Những con số biết nói

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo cơ quan không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu vượt mức Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế được đơn thư vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Thanh tra tỉnh báo công trước Tượng đài Bác Hồ tại quê hương Kim Liên của Người. Ảnh: Thanh tra tỉnh

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã tiếp 578 lượt công dân (giảm 20,9% so với nhiệm kỳ trước); tiếp nhận và xử lý 1.847 đơn thư các loại (giảm 5,71% so với nhiệm kỳ trước.

Tham mưu giải quyết đúng quy định 38/38 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 100% (tăng 5,55% so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra, rà soát 183/183 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được cấp huyện (cũ), ngành giải quyết nhưng công dân tiếp tục khiếu nại, tố cáo lên tỉnh (tăng 7,01% so với nhiệm kỳ trước); thực hiện 501 đầu việc khác liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng 64,8 % so với nhiệm kỳ trước).

Hoàn thành chất lượng, hiệu quả 100% chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm và các cuộc thanh tra đột xuất do Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh giao.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thanh tra tỉnh

Cũng trong nhiệm kỳ, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 146 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; phát hiện sai phạm về kinh tế 242 tỷ đồng (cao hơn nhiệm kỳ trước 54 tỷ đồng); kiến nghị thu hồi 176 tỷ đồng (cao hơn nhiệm kỳ trước 75 tỷ đồng); đã thu hồi được trên 164 tỷ đồng, đạt tỷ lệ bình quân 93,18%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 11,35%; kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân có sai phạm; đề xuất sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nhiều cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành; kiểm tra, rà soát 1054 quyết định, kết luận của các sở, ngành, các huyện, thành phố và thị xã gửi đến.

Bên cạnh đó, tham mưu thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại 10 đơn vị, địa phương, với 78 người; qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 3 vụ việc; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thanh tra tỉnh

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện, Đảng bộ nhiều năm liền được xếp loại Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan được công nhận là Đơn vị văn hóa, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể của Thanh tra tỉnh cũng phát huy rất tốt vai trò, chức năng, trong nhiệm kỳ đã vận động cán bộ, đảng viên tham gia ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa và đóng góp các quỹ nhân đạo.

Quyết tâm bứt phá trong "kỷ nguyên mới"

Ngày 27/6/2025, Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là kỳ đại hội đặc biệt, được tổ chức sau khi bộ máy Thanh tra tỉnh sắp xếp lại theo tinh thần Kết luận 134-KL/TW của Bộ Chính trị. Đại hội cũng là dấu mốc chính trị quan trọng, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả thực thi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ thanh tra cao hơn, toàn diện hơn. Bởi vậy, đại hội xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ Thanh tra tỉnh trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp; hoạt động thanh tra hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt mức cao nhất, đại hội đã đề ra 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; và 3 khâu đột phá.

Đảng ủy Thanh tra tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh tra tỉnh

Trong đó, 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gồm: Thứ nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra trách nhiệm gắn với công vụ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận thanh tra, không để tồn đọng. Thứ hai, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức công vụ; xây dựng chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt”; giữ gìn đoàn kết nội bộ, kỷ cương, nêu gương. Thứ ba, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra “liêm chính - tận tụy - chuyên nghiệp - bản lĩnh - nhân văn”; thực hiện nghiêm quy định nêu gương, tăng cường kỷ luật, hình thành văn hóa công vụ mẫu mực. Thứ tư, phát huy hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động nghiệp vụ, từ xây dựng kế hoạch đến công khai minh bạch kết quả; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập, khiếu nại, tố cáo. Thứ năm, quan tâm công tác tư tưởng, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, nhất là lực lượng mới tiếp nhận sau sắp xếp, kiện toàn; khơi dậy ý chí cống hiến, tinh thần dấn thân, bản lĩnh nghề nghiệp.

Lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn thanh niên Thanh tra tỉnh bàn giao nhà cho hộ nghèo xã Yên Thắng, huyện Tương Dương (cũ). Ảnh: Thanh tra tỉnh

Ba khâu đột phá chiến lược, gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng dữ liệu số, tăng cường thanh tra chuyên sâu, giảm dàn trải, tạo thuận lợi cho người dân.

Thứ hai, xây dựng quy trình kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, quy rõ trách nhiệm và chế tài đối với người đứng đầu để xảy ra khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ công chức thanh tra tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, chú trọng đào tạo chuyên môn sâu trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ, tài nguyên - môi trường, tài chính, pháp luật, giáo dục, y tế.

Với truyền thống của đơn vị “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”, và bản lĩnh chính trị đã được khẳng định, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nghệ An bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với quyết tâm và niềm tin vững chắc sẽ giữ vững vai trò nòng cốt trong giữ gìn kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.