Pháp luật Tháo dỡ công trình vi phạm dưới đường dây 500kV tại Nghĩa Đàn Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, lực lượng chức năng đi kiểm tra đã yêu cầu tháo dỡ tất cả công trình, vật kiến trúc dưới hành lang lưới điện 500kV tại xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn).

Báo Nghệ An điện tử số ra ngày 19/11/2024 có bài "Ngang nhiên lập bãi tập kết xe tải dưới đường điện 500kV", phản ánh sự việc, tại xóm Trung Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn có 1 thửa đất nằm dưới hành lang đường dây 500kV, mặc dù thuộc UBND xã quản lý nhưng đã được xây dựng thành bãi tập kết xe tải.

Điều này vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật, đồng thời làm ảnh hưởng đến hoạt động truyền tải điện của quốc gia và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa an toàn điện, tính mạng người dân.

Theo ghi nhận, trong sáng nay (22/11/2024), việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm dưới hành lang đường dây 500kV đã được tiến hành. Ảnh: Tiến Đông

Sau khi báo đăng, ngày 21/11/2024 đại diện Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với Truyền tải điện Nghệ An, cùng chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra.

Căn cứ nội dung "Báo cáo và đề xuất xử lý" vào ngày 1/11/2024 của tổ bảo vệ ĐZ 500kV xã Nghĩa Trung và hiện trạng thực tế tại hành lang cột 107-108 ĐZ 500kV mạch 1 thuộc xóm Trung Thành, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn.

Lực lượng chức năng ghi nhận nội dung vi phạm thực tế. Trong đó có việc xây dựng tường rào kiên cố bao quanh thửa đất số 27, tờ bản đồ số 99 thuộc xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn để làm bãi tập kết xe tải.

Tháo dỡ các cổng sắt dưới hành lang đường dây 500kV. Ảnh: Tiến Đông

Lực lượng chức năng cũng xác định tại đây thường xuyên có xe tải hạng nặng ra vào, kết hợp bảo dưỡng và bơm dầu, tập trung đông người dưới hành lang khoảng cột 107-108 ĐZ 500kV mạch 1.

Hành vi nêu trên đã vi phạm vào Khoản 3, Điều 51, Chương VII, Luật Điện lực 2004 và vi phạm Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn vận hành lưới điện, tính mạng người dân.

Ngay sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu chủ cơ sở vi phạm phải chấm dứt việc tập kết xe tải, xe tải hạng nặng, phương tiện vận tải khác ra vào, kết hợp bảo dưỡng và bơm dầu, tập trung đông người dưới hàng lang khoảng cột 107-108 ĐZ 500kV mạch 1.

Trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày 21/11/2024 phải tháo dỡ tất cả công trình, vật kiến trúc vi phạm trong hành lang nói trên.

Phá dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Tiến Đông

Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu UBND xã Nghĩa Trung phải giám sát đối tượng vi phạm thực hiện đúng cam kết; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật liên quan, ý nghĩa, tầm quan trọng của đường dây 500kV đối với an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An và Truyền tải điện Nghệ An cũng có trách nhiệm giám sát việc khắc phục hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn đường dây 500kV, để tập hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an.