Tháo gỡ vướng mắc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An phản ánh những vướng mắc, chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các sở, ngành liên quan.

Sáng 20/4, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2022.

Chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 509 ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm nỗ lực ổn định bộ máy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao. Trung tâm đã thực hiện tốt vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư với các sở, ngành trong giải quyết các thủ tục hành chính; tổng hợp các quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư và xây dựng thành một cuốn sách để hướng dẫn cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm vẫn đang còn sự chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động.

Cụ thể, một số thủ tục thu hút đầu tư vẫn còn có sự chậm trễ ở một số sở, ngành, do có sự chồng chéo giữa các luật; các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh hiện vẫn chưa thực sự hấp dẫn; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics của tỉnh còn hạn chế.

Cách tiếp cận và xây dựng các thủ tục hành chính vẫn đang còn làm từ trên xuống, chứ chưa được tham vấn từ dưới lên, nên khiến cho khoảng cách giữa các sáng kiến cải cách hành chính và thực tế thực hiện còn xa nhau.

Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, nhưng lại không có chức năng quản lý Nhà nước, việc xử lý hồ sơ phụ thuộc vào ban, ngành và địa phương, Trung tâm không kiểm soát được,…

Trao đổi với Đoàn Giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch phản ánh: Vấn đề vướng mắc, bất cập đặt ra trong hoạt động của đơn vị là: Trung tâm được hợp nhất từ các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành. Tuy nhiên, các các sở, ngành này vẫn còn chức năng có nhiệm vụ xúc tiến thương mại (Sở Công Thương), xúc tiến du lịch (Sở Du lịch) dẫn đến sự chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm và các sở, ngành này.

Khi sáp nhập các trung tâm của các sở, ngành như hiện nay thì tỉnh và các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh về tổ chức bộ máy cần phải hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; cắt bỏ những nhiệm vụ đó của các sở, ngành liên quan để tránh sự chồng chéo trong hoạt động” - đồng chí Nguyễn Văn Nam đề xuất.

Tháo gỡ vướng mắc

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát đã trao đổi thêm các nội dung liên quan về: Khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; số hóa dữ liệu dùng chung, tăng cường quảng bá thông tin; kết quả tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư; sự phối hợp của Trung tâm với các sở, ngành, địa phương; đánh giá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu hút đầu tư còn bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư; giải pháp để điều chỉnh sự chồng chéo, khó khăn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị,…

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Trung tâm thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Trung tâm cần xây dựng và vận hành tốt hệ thống dữ liệu số để hỗ trợ tốt cho nhà đầu tư.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hút đầu tư; chủ trì phối hợp để giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Hàng tháng cần có báo cáo cho UBND tỉnh về tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính của các nhà đầu tư, đang giải quyết ở đâu, chậm trễ như thế nào.

Liên quan đến khó khăn, bất cập trong hoạt động của đơn vị, HĐND tỉnh sẽ có cuộc làm việc với các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ