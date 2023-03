“Thầy phải yêu, đam mê môn Lịch sử thì mới truyền được cảm hứng học cho trò”

Vậy trong hoàn cảnh đó, người giáo viên phải làm thế nào? Cá nhân tôi, tôi phải dạy sao cho đúng đối tượng học sinh. Ví dụ, với học sinh khối A, tôi không đặt áp lực các em phải đi học để thi nhưng sẽ có những câu chuyện lịch sử để học sinh nghe và thấy hứng thú nhưng vẫn phải đảm bảo kiến thức. Còn ở lớp chúng tôi, dù các bạn xác định không theo môn Lịch sử nhưng tôi vẫn phải dạy hài hòa. Những em theo môn Lịch sử, tôi cố gắng thổi tình yêu và đam mê để các em thấy được mình học Lịch sử không phải cho thầy cô, cho nhà trường hay cho gia đình mà là cho bản thân các em. Từ đó, để các em xác định được mục đích học tập của mình và “đi đường dài” cho bản thân.

Với những học sinh còn lại, khi các em học chuyên Sử nhưng lại không chọn Sử, quả thực là giáo viên chúng tôi rất buồn. Điều này, có nhiều nguyên nhân, trong đó không tránh khỏi lý do “vì quyền lợi trước mắt”. Nhưng sau nỗi buồn, tôi hiểu và đồng cảm với học sinh bởi thực tế, nếu học sinh theo khối C không có nhiều sự lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Do đó, để thu hút các em đến với môn học này, chúng tôi vẫn phải cố gắng tác động, khơi dậy niềm đam mê cho các em. Trong quá trình này, cô và trò phải thực sự tin tưởng, trò tin cô, tin vào những điều cô đã dạy. Ngược lại cô tin trò, tin vào quyết tâm của các em, tin các em có thể làm được dù khó khăn.