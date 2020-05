Thế giới tuần qua: Đằng sau những toan tính chính trị

Tiến sĩ Elena Malinnikova, người phụ trách bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Nga đã đưa ra lời giải thích đơn giản rằng: Tỷ lệ tử vong ở Nga thấp là do phát hiện kịp thời những ca nhiễm, cũng như việc người Nga tự giác đến gặp bác sĩ ngay sau khi xuất hiện triệu chứng của bệnh. Trong khi đó, báo chí Nga thông tin rằng hơn 60% số ca nhiễm của nước này là ở thủ đô Moskva, nơi có dân số trẻ và khỏe mạnh hơn so với khu vực nông thôn. Kent Sepkowitz - bác sĩ và chuyên gia kiểm soát nhiễm trùng tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York nhận định: “Bất kể lý do gì, tỷ lệ tử vong cực kỳ thấp là điều khá bất ngờ. Và cần so sách các yếu tố khác nhau để hiểu rõ những gì đang diễn ra”.