Thể lệ cuộc thi viết 'Nét đẹp thường ngày' trên Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cuộc thi viết "Nét đẹp thường ngày" sẽ diễn ra trên Báo Nghệ An từ ngày 1/1 đến 31/12/2023.

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Báo Nghệ An

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có thể gửi tác phẩm tham dự.

Không nhận tác phẩm đã đoạt giải tại các giải báo chí khác.

Không nhận tác phẩm đã đăng tải trên các cơ quan báo chí khác.

III. NỘI DUNG, THỂ LOẠI

1. Nội dung

- Nội dung tác phẩm dự cuộc thi viết “Nét đẹp thường ngày” giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đang công tác, học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An; con em người Nghệ An sống, học tập làm việc trong và ngoài nước có những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến đem lại hiệu quả, thiết thực, có tính giáo dục cao; những việc làm tốt, lan tỏa trong cộng đồng; khơi gợi tình yêu quê hương đất nước với những hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp… đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An và của cả nước.

2. Thể loại: Phóng sự, ký sự, phỏng vấn, phản ánh. Tác giả nếu có video clip được dựng hoàn chỉnh gửi kèm bài dự thi sẽ được ưu tiên cộng điểm.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ chấm và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi để trao thưởng. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 Giải Nhất: 10 triệu đồng/giải.

- 02 Giải Nhì: 7 triệu đồng/giải.

- 03 Giải Ba: 5 triệu đồng/giải.

- 05 Giải Khuyến khích: 3 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, hàng tháng, Ban tổ chức sẽ xem xét, trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc với tiền thưởng 1 triệu đồng/tác phẩm/tháng.

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

- Mỗi tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi với số lượng không giới hạn.

- Bài viết tối đa không quá 1.500 chữ, nếu dài kỳ thì không quá 3 kỳ, được đánh máy gửi qua Email Báo Nghệ An tại địa chỉ thukybna@gmail.com, đầu đề ghi rõ “Tác phẩm dự thi sáng tác nét đẹp thường ngày. Với bản in xin gửi về địa chỉ Báo Nghệ An - số 378 đại lộ Lê Nin - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Bài viết được chọn đăng trên báo Nghệ An sẽ được trả nhuận bút theo quy định. Báo Nghệ An được quyền sử dụng bài viết vào các hoạt động của báo, tác giả không được khiếu nại về bản quyền.

- Tác giả có tác phẩm gửi dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Thông tin về tác giả cần ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ. Nếu tác phẩm của nhóm phóng viên, cần ghi rõ họ tên từng người.

- Ban tổ chức sẽ xác minh nội dung các bài viết và yêu cầu tác giả phải hợp tác với Ban tổ chức (nếu cần).

- Ban Tổ chức không hoàn trả bản thảo tác phẩm dự thi của tác giả.

- Không xét, chấm giải đối với các tác phẩm của thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ giúp việc của cuộc thi.

- Ban tổ chức có thể thay đổi một số nội dung liên quan trong điều lệ. Trong trường hợp đặc biệt, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

6. Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 01/1/2023 - 31/12/2023.

7. Thời gian trao giải cuộc thi: Tháng 1/2024.