Thế mạnh trong công tác tuyên truyền của Công đoàn Nghệ An

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền

Trong bài phát biểu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra 5 nội dung mà tổ chức Công đoàn cần quan tâm, chú trọng trong thời gian tới. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, người lao động được đồng chí Tổng Bí thư nhắc đến ở mục thứ 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, đồng chí nhấn mạnh: Cần tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại. Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, giai cấp, tổ chức công đoàn, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, đất nước; từ đó, nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng chỉ ra, các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục cần đa dạng, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với các phương thức, hình thức truyền thống, nhất là đi sâu, đi sát, cùng làm việc, sinh hoạt, chia sẻ, vận động đoàn viên, người lao động. Theo đó, cần đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, lao động; nhất là việc kiên trì, sáng tạo trong tổ chức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động, xây dựng các mô hình phù hợp, kịp thời phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Ra mắt Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. Ảnh tư liệu: CSCC

Những đổi mới tại Công đoàn Nghệ An

Tuyên truyền, vận động, giáo dục cũng là một trong những nội dung được Công đoàn Nghệ An triển khai, thực hiện rất tốt trong thời gian qua, với nhiều đổi mới, sáng tạo. Với 29 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gần 3.000 công đoàn cơ sở và hơn 170.000 đoàn viên, thời gian qua, công tác tuyên giáo Công đoàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, thích ứng với xu thế thông tin, truyền thông hiện đại và nhu cầu của đoàn viên, người lao động; tạo dựng được hình ảnh, niềm tin của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục của Công đoàn Nghệ An tiếp tục được đổi mới, đa dạng hóa, hướng về cơ sở, phương thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, linh hoạt theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Truyền thông về tổ chức công đoàn được quan tâm và có bước đột phá với nhiều hoạt động lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động và xã hội, như: Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân, Chương trình “Đối thoại tháng Năm”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Chương trình “Giờ thứ 9+”…

Đồng chí Kha Văn Tám trình bày tham luận về đổi mới công tác tuyên truyền tại đại hội. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau các khóa tập huấn, các cấp công đoàn đã có thể tự thiết kế, xây dựng các phóng sự ngắn, trailer, video clip, infographic, khung hình đại diện phục vụ công tác tuyên truyền. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tự sản xuất bản tin Công đoàn Nghệ An hàng tháng, phát huy hiệu quả kênh Youtube. Nhiều cuộc thi trực tuyến như thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" trên Facebook; Sáng tạo video clip tuyên truyền; Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX… được tổ chức rất hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia. Qua các cuộc thi này, Nghệ An luôn nằm trong tốp các đơn vị triển khai đạt kết quả cao. Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh có gần 600.000 người theo dõi, trang Youtube Công đoàn Nghệ An bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh đó, Công đoàn Nghệ An đã phối hợp hiệu quả với Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo, Tạp chí Lao động và Công đoàn trong việc tổ chức các cuộc thi, giải thưởng báo chí viết về đề tài công đoàn. Hiện có trên 30 trang Facebook, 120 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cấp huyện, ngành, khu công nghiệp quản lý, trên 1.000 trang, nhóm mạng xã hội do công đoàn cơ sở quản lý.

Đại diện các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở tham gia cuộc thi dưới sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Diệp Thanh

Thông qua các diễn đàn, chương trình “Đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, lao động”, “Gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri công nhân”, “Doanh nghiệp vì công nhân - Công nhân vì doanh nghiệp” khẳng định vai trò quan trọng của công nhân, lao động, tinh thần lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp để nắm bắt, giải quyết kịp thời hơn các kiến nghị, nhu cầu chính đáng của người lao động. Các chương trình, hoạt động “Đến với nhà trọ công nhân", "Giải nhiệt mùa Hè", “Ngày hội công nhân lao động” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo, hỗ trợ, động viên tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Nghệ An, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động. Cụ thể, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền cảm hứng, củng cố thêm niềm tin trong đoàn viên, công nhân, lao động, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, sứ mệnh giai cấp công nhân, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc…

Các cấp công đoàn Nghệ An tổ chức nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa và lan tỏa. Trong ảnh: Đoàn viên Công đoàn huyện Kỳ Sơn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh tư liệu: CSCC

Đặc biệt, tuyên truyền những vấn đề trọng tâm, giá trị cốt lõi của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy “xây” là cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả, phù hợp với xu thế tiếp cận công nghệ, chia sẻ thông tin của công nhân, lao động. Khuyến khích sản xuất các sản phẩm truyền thông, ứng dụng công cụ trực tuyến, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo, đài, cơ quan truyền thông để xây dựng các kênh thông tin, các chuyên đề, chuyên mục, ấn phẩm media để tăng tính hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng, phủ sóng thông tin, truyền thông của tổ chức công đoàn.

Đại biểu Công đoàn Nghệ An phát biểu tại Trung tâm thảo luận Đại hội XIII Công đoàn Nghệ An. Ảnh tư liệu: Phan Trang.

Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, sâu sát với công nhân, lao động, dự báo đúng, kịp thời tình hình đoàn viên, người lao động theo hướng đa chiều, có sự tương tác nhiều hơn, thường xuyên hơn giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, công nhân, lao động. Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời bằng những kênh thông tin chính thống, có tính định hướng, giúp đoàn viên, công nhân, lao động tạo thói quen chủ động tìm đến với các kênh thông tin của công đoàn. Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lôi kéo, kích động công nhân, người lao động ngừng việc tập thể, đình công trái pháp luật, gây rối, làm mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng môi trường đầu tư. Mỗi cấp công đoàn cần đầu tư, lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cốt cán công đoàn hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước có đông đoàn viên, công nhân, lao động.

Để thực hiện hiệu quả những mục tiêu đề ra, phía công đoàn đặt ra yêu cầu phối hợp tốt hơn nữa với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách tốt hơn cho người lao động về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động.