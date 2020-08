Thêm 20 ca mắc mới Covid-19, Việt Nam có 950 bệnh nhân

Chiều 15/8, Bộ Y tế thông tin về 20 ca mắc mới Covid-19, gồm 4 ca tại Quảng Nam, 11 ca ở Đà Nẵng, 1 ở Hải Dương và 4 ca tại TP Hồ Chí Minh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể:

- CA BỆNH 931 (BN931): Nam, 66 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,



- CA BỆNH 932 (BN932): Nam, 14 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,



- CA BỆNH 933 (BN933): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam,

BN931-933 được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc phường Minh An, thành phố Hội An.



- CA BỆNH 934 (BN934): Nữ, 35 tuổi, Thành phố Hội An, Quảng Nam (con của BN774, mẹ của BN842).

- CA BỆNH 935 (BN935): Nam, 91 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



- CA BỆNH 936 (BN936): Nam, 56 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



- CA BỆNH 937 (BN937): Nữ, 52 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



- CA BỆNH 938 (BN938): Nam, 34 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



- CA BỆNH 939 (BN939): Nữ, 66 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.



- CA BỆNH 940 (BN940): Nữ, 50 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872.



- CA BỆNH 941 (BN941): Nữ, 28 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN872.



- CA BỆNH 942 (BN942): Nữ, 62 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN915.



- CA BỆNH 943 (BN943): Nam, 31 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN430.



- CA BỆNH 944 (BN944): Nữ, 37 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.



- CA BỆNH 945 (BN945): Nam, 19 tuổi, Hòa Vang, Đà Nẵng, được rà soát lấy mẫu tại khu phong tỏa thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.



- CA BỆNH 946 (BN946): Nam, 53, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.



- CA BỆNH 947 (BN947): Nam, 57, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.



- CA BỆNH 948 (BN948): Nam, 22, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.



- CA BỆNH 949 (BN949): Nam, 42, tuổi, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.



BN 946-949 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 04/08/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khu A - Bệnh viện dã chiến Củ Chi.



- CA BỆNH 950 (BN950): Nam, 15 tuổi, thành phố Hải Dương, tiếp xúc với BN906.



Tính đến 18h chiều 15/8, Việt Nam có tổng cộng 950 ca mắc Covid-19, trong đó, số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 477 người.



Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 115.858, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.182

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.952

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 85.724



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 50 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 91 ca.

- Số ca tử vong: 23 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 437 ca./.