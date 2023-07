Thép trong nước tiếp tục giảm sâu; Giá lúa gạo ổn định, thị trường sôi động phiên đầu tuần

Thép trong nước tiếp tục giảm sâu

Giá thép hôm nay ngày 17/7/2023, ghi nhận giảm giá lần thứ 14. Thép Hòa Phát, thép Việt Ý, thép Việt Đức, thép Miền Nam... đều giảm từ 140 - 310 đồng/kg.

Giá thép hôm nay giao kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 23 Nhân dân tệ, lên mức 3.588 Nhân dân tệ/tấn.

Trong khi đó, thép trong nước giảm giá lần thứ 14. Tính từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng đã có 14 đợt giảm liên tiếp, hiện thép CB240 ở mức 13,74 - 14,48 triệu đồng/tấn; còn D10 CB300 khoảng 14,06 - 15,1 triệu đồng/tấn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 6 đạt 738.196 tấn, giảm 9% so với tháng trước và giảm 20% so với tháng 6/2022. Lượng bán hàng đạt 874.441 tấn giảm 6% so với tháng trước và giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, xuất khẩu thép xây dựng đạt 149.623 tấn, giảm 21,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng thép xây dựng sản xuất đạt gần 5 triệu tấn, giảm 25,5% so với cùng kỳ 2022. Lượng tiêu thụ đạt gần 5,1 triệu tấn, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó xuất khẩu đạt 831.000 tấn, giảm 38%.

Giá lúa gạo ổn định, thị trường sôi động phiên đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay ngày 17/7/2023, tại thị trường trong nước duy trì ổn định so với hôm qua. Thị trường giao dịch sôi động, giá neo cao.

Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa IR 504 vụ hè thu đang được thương lái thu mua ở mức 6.600 – 6.800 đồng/kg, lúa Đài thơm 8 dao động quanh mốc 6.900 – 7.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa OM 18 giá 6.600 - 6.800 đồng/kg; Nàng Hoa 9 giá 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg.

HTX Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An liên kết với doanh nghiệp thu mua lúa, bao tiêu sản phẩm giúp xã viên yên tâm sản xuất. Ảnh: Thu Huyền

Với lúa nếp, nếp An Giang (tươi) đang được thương lái thu mua ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg; nếp Long An (tươi) dao động trong khoảng 6.300 - 6.400 đồng/kg; nếp AG (khô) ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu, thành phẩm không có biến động. Theo đó, gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 10.100 – 10.200 đồng/kg. Tương tự, gạo thành phẩm ở mức 11.450 – 11.500 đồng/kg.

Theo các thương lái, hiện nay lượng gạo về ít, giá gạo xô có xu hướng tăng nhẹ. Gạo trắng vững giá, nhu cầu mua nhiều. Thị trường lúa hè thu tiếp tục neo cao, giao dịch mới nhiều.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định so với phiên trước đó. Cụ thể, gạo 5% tấm giao dịch ở mức 513 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 493 USD/tấn và gạo Jasmine ổn định 578 USD/tấn.

Theo các doanh nghiệp, giá gạo xuất khẩu tăng vọt do nguồn cung bị ảnh hưởng. Các quốc gia lo sợ hạn hán nên mua gạo tích trữ.

Giá cà phê trong nước giữ đà tăng

Giá cà phê trong nước ngày 17/7/2023, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cao nhất ở mức 65.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá từ 64.800 – 64.900 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 65.200 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê tăng đến 600 đồng/kg (so sánh giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, ở mức 65.600 đồng/kg ngày 17/7, so với 65.000 đồng/kg ngày 9/7).

Đối với giá cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 2.540 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 2.405 USD/ tấn, khối lượng giao dịch ở mức trung bình

Nguồn cung giảm, giá tiêu sẽ đi lên

Giá tiêu hôm nay ngày 17/7/2023, tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu được thương lái thu mua quanh mốc 67.000 – 68.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) được thương lái thu mua ở mức 67.000 đồng/kg. Giá tiêu Đắk Lắk hôm nay và giá tiêu tại Đắk Nông đều duy trì ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay cũng không có biến động so với hôm qua. Hiện giá tiêu tại khu vực này đang được thu mua từ 68.500 – 70.000 đồng/kg.

Trong đó, tại Đồng Nai, giá tiêu 68.500 đồng/kg. Tại Bình Phước, giá tiêu ở mức 69.000 đồng/kg. Giá tiêu Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có giá cao nhất và hôm nay được thương lái thu mua ở mức 70.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang. Hiện giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn được thu mua ở mức cao nhất 70.000 đồng/kg.

Thông tin đáng chú ý tuần qua là tình hình xuất nhập khẩu hồ tiêu tháng 6, và 6 tháng đầu năm 2023. Qua các số liệu được công bố, Mỹ đã quay trở lại là nhà nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 6/2023. Đồng nghĩa với Trung Quốc giảm mua hàng.