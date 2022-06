Thí sinh cần biết: Những loại máy tính được đem vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

(Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các loại máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp (theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT- BGDĐT).

Cụ thể, danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 như sau:

Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX- 580 VNX, FX-880 BTG; VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus, 680 EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570 ES Plus II, NT-570 ES Plus, NT-500 MS, NT- 570 VN Plus, NT-580 EX, NT-570 NS, NT-690 VE X; Thiên Long FX 590 VN Flexio, FX680 VN Flexio; Deli W1710, WD 991 ES; Eras E370, E371, E372, E379, E380; Vinaplus FX-580 VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580 VN PLUS, FX- 570 VN PLUS, FX-570 MS… và các máy tính bỏ túi khác đáp ứng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2022, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước là hơn 1 triệu thí sinh, trong đó, số thí sinh học lớp 12 chiếm hơn 94%, còn lại là thí sinh tự do.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/7. Hơn nửa tháng sau đó, vào ngày 24/7, kết quả thi sẽ được công bố tới thí sinh.

Các bài thi vẫn được giữ nguyên như những năm trước, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Trong đó, môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận, các môn khác sẽ thi dưới dạng trắc nghiệm khách quan.

Đề thi chủ yếu kiểm tra kiến thức lớp 12. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 để thí sinh tham khảo, ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Chậm nhất đến ngày 28/7, thí sinh sẽ được biết kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nếu có thắc mắc về kết quả thi và mong muốn được phúc khảo, thí sinh sẽ nộp đơn trong thời gian từ ngày 24/7- 3/8. Chậm nhất đến ngày 18/8, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công nhận xét tốt nghiệp trung học phổ thông sau phúc khảo.