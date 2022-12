Thị trường bất động sản kỳ vọng được 'trợ lực' từ dòng kiều hối

Năm 2021, Việt Nam đã trở thành 1 trong 10 nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới với 12,5 tỷ USD. Năm nay, dự kiến lượng vốn này đổ về nước còn cao hơn năm trước.

Nguồn kiều hối sẽ “đổ” vào thị trường các tỉnh giàu tiềm năng

Nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh doanh bất động sản có thể sẽ được cải thiện nhờ sự gia tăng dòng tiền từ nguồn kiều hối, nguồn vốn FDI và mong muốn sở hữu nhà ở vào dịp cuối năm. “Quý 4/2022, khả năng thanh khoản trên thị trường vẫn chậm nhưng tới cuối quý, các chỉ báo sẽ tốt hơn. Nguyên nhân vì trong quý cuối cùng của năm, các dòng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thường đổ vào bất động sản, hơn nữa đầu tư công, vốn FDI cũng thường được đẩy mạnh vào thời gian này. Kiều hối đổ về nước dự kiến năm nay thu hút 14-16 tỷ USD, là trợ lực giúp thị trường cuối năm có thanh khoản tốt hơn”, ông Lê Đình Hảo, Giám đốc Khối kinh doanh Batdongsan.com.vn nhận định.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản phân tích: “Cuối năm, bao giờ cũng có dòng tiền kiều hối và cổ tức từ kết quả kinh doanh trong năm, họ sẽ suy nghĩ xem nên bỏ tiền đó vào đâu. Năm nay, do nguồn cung hạn chế và giá bất động sản tại các đô thị lớn đang neo cao, dự kiến nguồn tiền này có xu hướng đổ vào những thị trường các tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch… Sẽ không có làn sóng cắt lỗ ồ ạt trên toàn thị trường như nhiều người vẫn nói, dự án nào cắt lỗ vẫn cứ cắt, dự án nào tăng giá vẫn sẽ cứ tăng. Bởi khẩu vị của người tiêu dùng đối với những dự án pháp lý chuẩn chỉnh, có chất lượng, được quy hoạch bài bản, thiết kế độc đáo vẫn luôn hiện hữu… Với những dự án như thế, người ta mua, bên cạnh mục đích phục vụ nhu cầu đầu tư, sử dụng còn là để khẳng định đẳng cấp của bản thân cũng như làm món quà vô giá khi muốn báo hiếu, đền đáp công ơn của thế hệ đi trước hoặc làm tài sản cho thế hệ mai sau…”

Thực tế, nhiều Việt kiều có sẵn nguồn tiền đang tìm mua bất động sản tại quê hương. Trong đó, phải kể đến Nghệ An, một trong những địa phương có lượng kiều bào ở nước ngoài cũng như đón nhận dòng kiều hối lớn. Riêng trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, năm 2021, Nghệ An đã đưa 11.210 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, năm 2022, ước tính con số này khoảng 13.550 người. Mức kiều hối bình quân gửi về quê từ 15-30 triệu/người/tháng (theo Sở LĐTB &XH tỉnh Nghệ An). Đó là chưa tính đến những người đang định cư ở nước ngoài hay đi du học rồi ở lại làm việc… Với tinh thần yêu quê hương, yêu gia đình, luôn hướng về nguồn cội, muốn sở hữu cho bản thân hoặc người nhà một cơ ngơi khang trang, độc đáo làm điểm tựa khi trở về, những người Nghệ An xa xứ thường dành tiền mua BĐS tại quê nhà.

Tâm điểm đầu tư bất động sản đón dòng kiều hối

Theo lãnh đạo các ngân hàng, những năm gần đây, lượng kiều hối chuyển về vào dịp Tết thường tăng khoảng 20 - 25% so với các tháng trong năm. Năm nay, do Tết Nguyên đán đến sớm, gần với Noel và Tết Dương lịch, kiều bào sẽ tập trung gửi tiền về dịp năm mới cho người thân ăn Tết, lì xì và mừng tuổi. Vì thế, lượng kiều hối chuyển về hứa hẹn sẽ rất khả quan. Điều này thôi thúc thị trường bất động sản sẽ có nhiều khởi sắc.

Điển hình, tại thị trường mới nổi như Vinh, ngoài giao dịch trực tiếp, không ít kiều bào còn nhờ người thân mua đất tại chính quê hương mình để đầu tư. Nguyên nhân là do thị trường bất động sản Vinh còn nhiều cơ hội tăng trưởng tốt khi giá bất động sản còn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có ở hiện tại và kỳ vọng trong tương lai gần.

Tuy nhiên, “khẩu vị” đầu tư của người dân Vinh đã có sự xê dịch. Thay vì bỏ tiền vào lô đất trung tâm, người dân hướng tới lựa chọn dự án xanh sinh thái, không chỉ đáp ứng được chuẩn chất lượng sống tốt mà còn sở hữu cơ hội sinh lời tốt. Như quan điểm mua nhà của chị Thu Nguyễn, Việt Kiều từ Canada chia sẻ: “Từ khi chuyển sang Ottawa sống, nhìn quang cảnh nơi đây với núi, sông và những công viên lớn, nhỏ… tôi luôn nghĩ đến bố mẹ. Ông bà hồi trẻ đã vất vả nuôi chúng tôi ăn học trong khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, về già lại chỉ muốn gắn bó với quê hương. Anh em tôi giờ này, ai cũng ở nước ngoài, nên rất mong tìm mua được cho bố mẹ một ngôi nhà trong dự án xanh, có hạ tầng đồng bộ tại chính quê hương mình, để ông bà được sống gần họ hàng và mỗi khi chúng tôi đưa gia đình về thăm cũng có đủ chỗ vui chơi, ăn uống… cho cả nhà mà không phải đi xa”.

Đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường, mới đây, Nhà sáng lập Ecopark đã phát triển dự án Eco Central Park quy mô gần 200ha. trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc phường Hưng Hòa - một trong những tuyến đường chính của thành phố, chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút chạy xe, cách đại học Vinh 14 phút chạy xe,… Thông qua các trục giao thông chính như đại lộ Vinh - Cửa Lò, Eco Central Park trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Với quy mô lớn nhất TP Vinh từ trước đến nay và được phát triển theo mô hình “thành phố trong thành phố”, nơi đây sẽ hội tụ đủ những tiện ích như trung tâm thương mại, phố đi bộ mua sắm và giải trí sầm uất… tạo tiền đề cho tiềm năng kinh doanh, xứng đáng là nơi trở về của những người con xứ Nghệ xa xứ.