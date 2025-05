Thị trường Thị trường lúa gạo ngày 29/5: Cám giảm mạnh, gạo tăng nhẹ, xuất khẩu gạo Thái Lan giảm mạnh so với năm trước Thị trường lúa gạo hôm nay 29/5/2025 ghi nhận giá cám giảm mạnh trong khi giá gạo tăng nhẹ trở lại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định, xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến giảm 28,2% so với cùng kỳ năm trước

Giá lúa gạo hôm nay ngày 29/5

Tại các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận chủng loại 50404, OM 380 nguồn ít, giá ít biến động, kho hỏi mua cầm chừng. Tại An Giang, nguồn ít, giao dịch mua bán đều, giá ổn định. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), lượng về lai rai, giá gạo các loại ít biến động. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), giao dịch mua bán vẫn chậm, giá ổn định.

Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng về ít, kho chợ mua đều, giá gạo các loại vững. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), vắng gạo, gạo đẹp ít dễ bán, kho mua chậm, giá vững.

Theo ghi nhận, giá gạo nguyên liệu hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ so với ngày trước đó. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 380 giao dịch trong khoảng 8.050 – 8.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 ghi nhận mức tăng 100 đồng/kg, lên 9.500 – 9.600 đồng/kg. Trong khi đó, các chủng loại gạo khác giữ ổn định, gạo nguyên liệu IR 504 giữ ở mức 8.250 – 8.350 đồng/kg. CL 555 hiện ở mức 8.600 – 8.800 đồng/kg. OM 18 ở mức 10.200 – 10.400 đồng/kg. Gạo Jasmine ở mức 17.000 – 18.000 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo không ghi nhận điều chỉnh mới. Gạo thơm phổ biến 18.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo thường 15.000 – 16.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái 20.000 – 22.000 đồng/kg. Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg. Phân khúc nếp không biến động. Nếp IR 4625 (khô) dao động từ 9.700 – 9.900 đồng/kg. Các loại nếp tươi và khô khác duy trì mức giá từ 7.700 – 8.000 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm giảm mạnh. Cụ thể, giá cám giảm 400 đồng/kg, xuống còn 7.800 – 7.900 đồng/kg. Giá tấm OM 5451 giữ ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg. Trấu giữ ở mức 1.000 – 1.150 đồng/kg.

Về giá lúa trong nước, ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch lúa khô chậm, bạn hàng chào bán giá cao. Nguồn lúa Hè Thu đầu vụ lai rai, giá biến động nhẹ. Tại Tiền Giang, giao dịch mua bán chậm, một số thương lái mua giá cao nay sang bán lại.

Tại Long An, giao dịch lúa mới khá chậm, thương lái mua cầm chừng. Tại Cần Thơ, nhu cầu mua lúa Hè Thu mới vẫn chậm, giá vững.

Tại Đồng Tháp, nguồn lúa thu hoạch lai rai, sức mua chậm, giá tương đối ổn định. Tại An Giang, lúa Hè Thu thu hoạch lai rai, giao dịch mua bán chậm, giá chững. Tại Kiên Giang, nguồn lúa Hè Thu đầu vụ thu hồi thấp, thương lái mua chậm, giá ít biến động.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục đi ngang trong ngày thứ hai liên tiếp. Giá thu mua lúa Đài Thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) ở mức 6.800 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 dao động từ 6.650 – 6.750 đồng/kg. Lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.300 – 5.500 đồng/kg. Lúa OM 380 (tươi) giữ ở mức 5.200 – 5.400 đồng/kg. OM 5451 hiện ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định ở mức 397 USD/tấn. Mức giá này thấp hơn so với sản phẩm cùng loại có giá 403 USD/tấn của Thái Lan. Tuy nhiên, vẫn cao hơn so với mức giá 384 USD/tấn của Ấn Độ và 392 USD/tấn của Pakistan.

Platts cho biết xuất khẩu gạo Thái Lan trong niên vụ 2024 – 2025 dự kiến chỉ đạt 7,1 triệu tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo thơm Thái Hom Mali 100% loại B đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng, đạt 1.084 USD/tấn FOB FCL vào ngày 26/5, tăng 125 USD so với tháng trước, theo Platts. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng mạnh từ Mỹ trong giai đoạn tạm ngưng áp thuế 90 ngày.

Ông Wanniwat Kitireanglarp, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan, cho biết loại gạo này chỉ thu hoạch một lần mỗi năm, nên áp lực cung – cầu khiến giá có thể vượt ngưỡng 1.100 USD/tấn trong thời gian tới. Một số nhà xuất khẩu còn kỳ vọng giá có thể tiếp tục tăng cho đến mùa thu hoạch tiếp theo vào tháng 11 -12.

Về tình hình ngày 28/5, thị trường lúa gạo duy trì đà ổn định tại khu vực nguồn ít, giao dịch mua bán đều, giá biến động nhẹ. Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long không thay đổi so với hôm qua. Giá gạo bán lẻ tại chợ không ghi nhận điều chỉnh. Giá lúa hôm 28/5 duy trì ổn định so với ngày hôm trước theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang.

Tại Hội nghị Lúa gạo Thái Lan (TRC 2025), Bộ trưởng Thương mại Thái Lan khẳng định sẽ phát triển ngành lúa gạo bằng cách tăng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường mới, hướng đến EU, Nhật Bản và Trung Đông, phù hợp với chính sách “Thái Lan – Bếp ăn của thế giới”.

Dự kiến, TRC 2025 sẽ giúp Thái Lan đạt thêm hơn 100.000 tấn đơn hàng, mang về hơn 2 tỷ baht. Mục tiêu xuất khẩu cả năm vẫn giữ ở mức 7,5 triệu tấn. Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết thuế của Mỹ không đáng lo, nhưng lo ngại Ấn Độ quay lại thị trường và sản lượng toàn cầu tăng cao có thể ảnh hưởng xuất khẩu.