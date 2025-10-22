Thị trường ô tô 2025: Loạt xe sang nói lời chia tay Nhiều mẫu xe quen thuộc, đặc biệt từ các thương hiệu Đức như Audi, BMW, và Porsche, sẽ ngừng sản xuất từ năm 2025 do doanh số thấp và chiến lược điện hóa.

Cuộc thanh lọc mạnh mẽ trên thị trường ô tô toàn cầu

Thị trường ô tô toàn cầu đang chứng kiến một cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ khi bước sang năm 2025 và 2026. Hàng loạt mẫu xe, trong đó có nhiều tên tuổi quen thuộc từ các thương hiệu Đức, sẽ chính thức bị ngừng sản xuất. Nguyên nhân đằng sau rất đa dạng, từ doanh số không đạt kỳ vọng, sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm cho đến cuộc chuyển dịch không thể đảo ngược sang kỷ nguyên xe điện.

Các thương hiệu Đức dẫn đầu cuộc tái cấu trúc

Audi, BMW, Mercedes-Benz và Porsche là những cái tên đi đầu trong việc tinh giản danh mục sản phẩm. Audi đang có kế hoạch làm mới dải sản phẩm, dẫn đến việc khai tử dòng A7 vào năm 2026. Tương tự, phiên bản động cơ đốt trong của Audi A4 cũng sẽ kết thúc vòng đời sau năm 2025 để nhường chỗ cho một mẫu xe điện hoàn toàn mới. Biến thể hiệu suất cao S7, với động cơ V6 2.9L tăng áp kép công suất 444 mã lực, cũng sẽ chịu chung số phận với A7.

Dòng xe Audi A7 sẽ bị khai tử trong năm 2026 như một phần trong chiến lược tinh giản danh mục của hãng.

Về phía BMW, mẫu SUV coupe X4, ra mắt từ năm 2014, sẽ dừng sản xuất sau năm 2025 do sức hút giảm dần. Hãng xe xứ Bavaria sẽ tập trung nguồn lực cho mẫu X2 thế hệ mới. Dòng 8 Series, bao gồm các biến thể coupe, Gran Coupe và M8 hiệu suất cao, cũng sẽ kết thúc vòng đời sản xuất sau năm 2025.

BMW X4 sẽ ngừng sản xuất sau năm 2025 để nhường chỗ cho các mẫu xe chiến lược hơn.

Mercedes-Benz cũng không đứng ngoài xu hướng. Mẫu SUV điện EQB, ra mắt năm 2021, sẽ dừng lại sau chỉ 4 năm có mặt trên thị trường do doanh số chưa khả quan tại Mỹ. Dù dòng GLC đang tăng trưởng tốt, phiên bản GLC Coupe lại đối mặt với một tương lai không chắc chắn và nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ trong nỗ lực đơn giản hóa danh mục của hãng.

Phiên bản GLC Coupe có thể bị loại bỏ dù phiên bản GLC tiêu chuẩn vẫn có doanh số tốt.

Tương lai bấp bênh của phân khúc sedan

Không chỉ các mẫu xe coupe hay SUV đặc thù, phân khúc sedan truyền thống cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Sau một thập kỷ trên thị trường, Acura TLX sẽ ngừng sản xuất từ tháng 7/2025. Với doanh số chỉ hơn 7.000 xe trong năm 2024, Acura đã lên kế hoạch thay thế mẫu sedan này bằng một mẫu crossover điện.

Acura TLX sẽ ngừng sản xuất từ tháng 7/2025 do doanh số không đạt kỳ vọng.

Thương hiệu xe Thụy Điển Volvo cũng đưa ra quyết định cứng rắn với các dòng sedan của mình. Mẫu S60, dù mới đi được nửa vòng đời, đã chính thức bị khai tử do doanh số không bứt phá. Trong khi đó, Volvo S90 thế hệ mới ra mắt năm 2026 sẽ chỉ được phân phối độc quyền tại thị trường Trung Quốc. Tại Mỹ, mẫu sedan hạng sang này đã bị dừng bán với chỉ 1.364 xe được giao tới tay khách hàng trong năm 2024.

Doanh số không như kỳ vọng đã khiến Volvo S60 phải dừng sản xuất sớm hơn dự kiến.

Cuộc chuyển đổi sang năng lượng điện và những hệ quả

Xu hướng điện hóa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Porsche đang chuẩn bị cho sự ra mắt của 718 Boxster và 718 Cayman phiên bản thuần điện. Điều này đồng nghĩa với việc các phiên bản động cơ xăng của hai mẫu xe thể thao này sẽ sớm trở thành quá khứ sau 20 năm tồn tại.

Porsche 718 Boxster và Cayman phiên bản động cơ đốt trong sẽ được thay thế bằng thế hệ xe điện hoàn toàn mới.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Porsche Macan. Ban đầu, phiên bản động cơ đốt trong dự kiến sẽ bị dừng sản xuất khi Macan EV ra mắt. Tuy nhiên, trước tình hình nhu cầu xe điện có dấu hiệu chững lại, Porsche được cho là đang cân nhắc lại quyết định này. Với doanh số 26.947 xe vào năm ngoái, Macan vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Bên cạnh các mẫu xe sang, một số mẫu xe phổ thông cũng không tránh khỏi vòng xoáy đào thải. Kia Soul, mẫu SUV cỡ nhỏ từng rất thành công, sẽ bị dừng bán trước năm 2026 sau ba thế hệ do doanh số sụt giảm trong những năm gần đây.

Kết luận

Việc hàng loạt mẫu xe bị khai tử cho thấy sự khốc liệt của ngành công nghiệp ô tô hiện đại. Các hãng xe đang phải đưa ra những lựa chọn khó khăn để tối ưu hóa danh mục, đáp ứng các quy định về khí thải và đầu tư cho tương lai của xe điện. Đối với người tiêu dùng, đây có thể là cơ hội cuối cùng để sở hữu những mẫu xe động cơ đốt trong mang tính biểu tượng trước khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi thị trường.