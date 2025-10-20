Thị trường Thị trường quà tặng 20/10 năm nay vừa độc đáo vừa tiết kiệm Thị trường quà tặng 20/10 năm nay sôi động với nhiều sản phẩm sáng tạo, giá chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, thu hút người mua trên toàn quốc.

Chỉ vài ngày trước Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường mua sắm trực tuyến đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ Shopee, Lazada đến TikTok Shop, hàng ngàn sản phẩm được giới thiệu với mức giá ưu đãi, chương trình giảm giá sâu và dịch vụ giao nhanh trong ngày.

Chỉ cần gõ từ khóa “quà tặng 20/10”, người dùng có thể tìm thấy vô số lựa chọn, từ những món quà nhỏ xinh dành cho bạn bè, đồng nghiệp, đến các set quà sang trọng tặng mẹ, vợ hoặc người yêu.

Trên Shopee, hộp quà túi chườm trái tim kèm kẹp tóc, thiệp và sticker có giá chỉ từ 88.000 - 169.000 đồng/set, ghi nhận hơn 4.000 lượt mua. Trong khi đó, bộ quà tặng ly giữ nhiệt, móc khóa và ví mini có giá từ 95.000 - 188.000 đồng, trở thành một trong những sản phẩm “hot” nhất mùa quà tặng năm nay với hơn 8.000 đơn hàng.

Trên các sàn thương mại điện tử như Lazada và TikTok Shop, những mặt hàng truyền thống như gấu bông, son môi, nước hoa chiết, hoa sáp thơm vẫn đang “cháy đơn”. Các gian hàng tung ra voucher giảm đến 50%, kèm dịch vụ giao hỏa tốc trong ngày, giúp khách hàng mua quà phút chót vẫn kịp trao tặng người thân.

Đặc biệt, nhiều cửa hàng còn miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50.000 đến 100.000 đồng, đồng thời cung cấp mã giảm giá riêng cho giao hàng siêu tốc trong đúng ngày 20/10 giúp người mua yên tâm chọn quà dù thời gian gấp rút.

Không chỉ sôi động trên các sàn thương mại điện tử, Facebook và Zalo cũng đang là “điểm nóng” của mùa mua sắm quà tặng 20/10. Nhiều shop online tung ra combo quà tặng đóng gói sẵn, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mà vẫn có món quà tinh tế.



Các shop nhỏ tận dụng livestream, video ngắn để giới thiệu quà tặng, thu hút lượng lớn khách đặt hàng online ngay trong ngày.

Không chỉ hoa và mỹ phẩm, những món quà tặng 20/10 hướng đến sức khỏe đang được ưa chuộng mạnh. Theo chia sẻ của một nhà bán mỹ phẩm tại Hà Nội, các sản phẩm dưỡng da, chống lão hóa, phục hồi chuyên sâu có mức giá từ 599.000 - 999.000 đồng, hiện là nhóm hàng bán chạy nhất. Nhiều sản phẩm được giảm giá từ 10 - 15% để kích cầu đúng dịp lễ.

Bên cạnh đó, các món quà thiên về sức khỏe như chanh đào ủ mật ong, có tác dụng giảm ho, tăng đề kháng, làm ấm cơ thể, cũng đang được nhiều người tìm mua. Mức giá từ 230.000 - 610.000 đồng, phù hợp để tặng mẹ, đồng nghiệp hoặc người thân lớn tuổi.