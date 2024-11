Kinh tế Thị trường thiết bị sưởi ở Nghệ An ‘ấm’ dần Nghệ An đang đón đợt không khí lạnh đầu mùa, người dân rục rịch tìm mua sắm các thiết bị sưởi ấm, sấy khô. Do đó, thị trường các mặt hàng này dần sôi động…

Nhu cầu mua các thiết bị sưởi tăng khi bước vào mùa lạnh. Ảnh: T.P

Gia đình có con nhỏ và người già, bắt đầu bước vào mùa lạnh năm nay, chị Phan Thị Mỹ Hà (phường Trường Thi, thành phố Vinh) đã tìm mua mấy sấy áo quần và đèn sưởi nhà tắm. “Bắt đầu mùa mưa, mùa lạnh. Do đó, những gia đình có con nhỏ phải sắm các thiết bị máy sấy áo quần, đèn sưởi nhà tắm, đây là vật dụng tối thiểu trong điều kiện thời tiết này. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, do đó, tôi chỉ mua loại bình dân”, chị Hà cho biết.

Làm dịch vụ spa, để phục vụ khách hàng trong mùa đông, chị Đường Thị Cẩm Tú, chủ một spa ở đường Trần Trùng Quang (TP. Vinh) sắm 2 máy sưởi dầu, mỗi máy 5 triệu đồng. “Với không gian rộng và phục vụ nhiều khách cùng lúc nên tôi phải mua máy sưởi dầu để tăng hiệu quả làm ấm phòng. Dẫu giá máy sưởi dầu hiện đắt hơn các loại khác từ 1-2 triệu đồng”, chị Tú cho biết.

Đa dạng các thiết bị sưởi để người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh: T.P

Từ gia đình đến các nhà hàng, các spa đến các trường mầm non đều có nhu cầu về máy sưởi, đèn sưởi làm ấm trong những ngày đông lạnh giá. Nắm bắt nhu cầu đó của khách hàng, các siêu thị, cửa hàng điện máy đã nhập về lượng lớn các thiết bị sưởi: Máy sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi…

Anh Nguyễn Ngọc Quyết, chủ siêu thị điện máy Ngọc Quyết (phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) cho biết: “Theo dự báo, mùa đông năm nay, có giai đoạn nhiệt độ giảm sâu, rét cực đoạn, do đó, nhu cầu mua sắm các thiết bị sưởi sẽ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, trung tuần tháng 10, chúng tôi đã nhập hơn 10 lô, mỗi lô 50 sản phẩm các loại máy sưởi, đèn sưởi, quạt sưởi, máy sấy, với đa dạng chủng loại, giá cả với đầy đủ các phân khúc”.

Đèn sưởi mức giá bình dân được nhiều người lựa chọn. Ảnh: T.P

Dạo quanh các siêu thị điện máy lớn ở thành phố Vinh, bắt đầu vào đợt lạnh đầu mùa, rất nhiều người đã tìm mua các thiết bị làm ấm để bảo vệ sức khoẻ. Tùy vào nhu cầu, điều kiện mà mỗi khách hàng sẽ chọn loại thiết bị sưởi phù hợp. Hiện nay, cửa hàng bán rất nhiều loại đèn sưởi như sưởi dầu, sưởi gốm, sưởi bóng halogen.

Anh Khuất Duy Tuấn, nhân viên siêu thị điện máy ở phường Quán Bàu (TP. Vinh) cho biết: “Không khí lạnh đầu mùa khiến thị trường thiết bị chống rét trở nên sôi động. Lượng khách hàng tìm mua quạt sưởi, sưởi dầu, đèn sưởi nhà tắm... trong những ngày qua tăng cao đột biến.

Giá cả các thiết bị sưởi: đèn sưởi, máy sưởi... dao động từ vài trăm nghìn đến 4-5 triệu đồng/cái (tuỳ loại). Ảnh: T.P

Từ đầu tháng 11 đến nay, trung bình mỗi ngày, siêu thị bán ra trên 30 sản phẩm. Loại đèn sưởi dầu có giá trung bình từ 1.500.000 đến trên 3.000.000 đồng, với tính năng nổi bật là bền lâu và không làm khô da được nhiều người lựa chọn”.

Theo khảo sát, các thiết bị sưởi ấm như máy sưởi, đèn sưởi nhà tắm, quạt sưởi… chủ yếu là những hãng quen thuộc như Panasonic, Kangaroo, Sunhouse… Ngoài ra, một số siêu thị cũng bày bán thêm hàng nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Giá các thiết bị sưởi ấm được niêm yết dao động từ 300.000 đồng đến trên 5.000.000 đồng/sản phẩm tùy theo kiểu dáng và model.

Bình nóng lạnh, đèn sưởi nhà tắm, máy sấy áo quần... cũng thu hút người mua. Ảnh: T.P

Bên cạnh các loại máy sưởi “hút khách”, nhu cầu mua chăn đệm điện cũng tăng nhanh. Giá cả sản phẩm cũng phù hợp với túi tiền người dùng. Cụ thể, chăn đệm điện có giá dao động từ 500.000 đến trên 4.000.000 đồng/chiếc với đầy đủ thương hiệu của Hàn Quốc, Nhật Bản... loại máy giặt có chức năng sấy khô quần áo, máy sấy quần áo... cũng khá đắt hàng.

Cùng với thị trường truyền thống, nguồn cung của các sản phẩm sưởi ấm mùa lạnh trên mạng khá đa dạng và chất lượng cũng khác nhau. Nhiều máy sưởi mini với thiết kế nhỏ gọn có giá từ 100.000 đồng được bán đa dạng. Các loại chăn sưởi, đệm sưởi… có xuất xứ nước ngoài hay trong nước đều được bán trên các trang thương mại điện tử với mức giá từ 300.000 đến 2 triệu đồng.

Thị trường chăn, đệm điện cũng bắt đầu sôi động khi theo dự báo, mùa đông năm nay có nhiều đợt rét đậm kéo dài. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, theo khuyến cáo, khi mua hàng trên mạng người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua nhằm tránh mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và an toàn tính mạng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia mùa Đông năm 2024 sẽ rét hơn so với mùa Đông năm 2023 và dự báo miền Bắc có nhiều ngày rét đậm rét hại hơn. Khả năng đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa Đông năm nay sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12/2024. Từ thời điểm này trở đi, không khí lạnh mạnh hoạt động dồn dập. Các đợt rét đậm rét hại sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2 năm 2025.