Kinh tế Thị trường vàng Nghệ An 'đóng băng' trước cơn sốt giá Tuần qua, thị trường chứng kiến mức tăng kỷ lục của giá vàng. Trái ngược với cơn sốt giá, thị trường vàng tại Nghệ An lại rơi vào trạng thái "đóng băng"...​

Giá vàng tuần qua liên tục tăng. Ảnh: T.P

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, sáng nay (13/4) giá vàng nhẫn tròn 9999 của các thương hiệu trong nước niêm yết ở ngưỡng 101,2 – 101,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 104,8 -105,1 triệu đồng/lượng (bán ra); tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 4,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,6 triệu đồng/lượng.

Tại Nghệ An, giá vàng tính đến 11h30 sáng 13/4 được niêm yết ở ngưỡng 99 – 99,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 103 – 103,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Theo đó, giá vàng tại Nghệ An đang được các doanh nghiệp niêm yết thấp hơn giá vàng trong nước 200.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào lẫn bán ra. Tính ra, trong tuần qua, giá vàng tại Nghệ An chỉ tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng, thấp hơn mức tăng trong nước là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giao dịch tại các tiệm vàng trầm lắng khi giá vàng liên tục tăng nóng. Ảnh: T.P

Mặc dù giá vàng tăng mạnh, nhưng tại Nghệ An, thị trường vàng lại không sôi động như kỳ vọng. Ghi nhận tại các tiệm vàng lớn ở TP Vinh và các huyện lân cận cho thấy thị trường vàng khá ảm đạm. Bởi hiện nay, những người có ý định mua vàng để tích trữ hoặc phòng ngừa rủi ro kinh tế tỏ ra chần chừ vì giá đã vượt mốc tâm lý 100 triệu đồng/lượng. Họ sợ mua xong thì giá tụt, chịu lỗ.

Phần nữa, nhiều người kỳ vọng rằng sau một đợt tăng nóng, giá sẽ điều chỉnh giảm. Vì vậy, họ tạm thời đứng ngoài, “nghe ngóng thị trường”. Một số người sợ nếu không mua bây giờ thì giá sẽ còn tăng nữa, dẫn đến cảm giác “không yên tâm”. Tuy nhiên, họ vẫn dè dặt, không dám “xuống tiền” ngay, chỉ mua số lượng rất nhỏ.

Theo nhiều tiệm vàng cho biết, khách đến tiệm khá đông song giao dịch thật diễn ra không tương ứng. Ảnh: T.P

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, những người sở hữu vàng cũng không mặn mà bán ra, họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nên cân nhắc “găm hàng” chờ đỉnh tiếp theo. Một số người, dù đang có lời, vẫn không muốn bán ra vì coi vàng là nơi trú ẩn an toàn giữa lúc kinh tế toàn cầu có dấu hiệu bất ổn (xung đột địa chính trị, nguy cơ suy thoái...). Do đó, thị trường vàng ở Nghệ An thời điểm này dường như rơi vào trạng thái “đóng băng” ở cả chiều mua vào lẫn bán ra.

Chị Trần Diệu Linh, phụ trách quầy vàng ta của một tiệm vàng ở đường Trần Phú (TP.Vinh) cho biết: Khách hàng đến hỏi nhiều, nhưng giao dịch thật thì rất ít. Khách hàng tới tiệm tăng 30% trong tuần qua nhưng giao dịch không tăng tương ứng. Nhiều người đến 2-3 lần chỉ để hỏi giá, so sánh và do dự. Người mua sợ đu đỉnh, người bán thì chỉ bán rải rác. Ai cũng chờ xem giá có lên nữa không. Bản thân tiệm vàng cũng không dám nhập hàng nhiều vì giá biến động từng giây. Bán ra xong mà giá quay đầu thì mình lỗ ngay".

Chủ yếu là khách mua lẻ, mua vàng trang sức, nhẫn cưới, nhẫn làm quà cưới. Ảnh: T.P

Còn ở phía những nhà đầu tư cá nhân thời điểm này cũng đang tạm thời rút lui do giá vàng biến động nhanh, việc lướt sóng đối mặt với nhiều rủi ro. Anh Nguyễn Phú H. (phường Quán Bàu, TP.Vinh) cho biết: "Tôi thường hay “bắt sóng” để mua kiếm lời, không nhiều, chỉ lãi khoảng 30-50 triệu đồng/đợt nhờ mua bán nhanh vàng nhẫn. Nhưng lần này giá mua vào – bán ra chênh quá lớn, biến động liên tục nên rủi ro cao. Tôi tạm chuyển qua kênh khác, an toàn hơn".

Ở vùng nông thôn, thị trường vàng có phần ổn định hơn khi giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Chị Nguyễn Hường, chủ một tiệm vàng tại Thanh Chương cho biết: "Khác với thành phố, người mua vàng ở nông thôn phần lớn mua để dành, số lượng mua 1-2 chỉ chứ không nhiều. Do đó, có tiền dôi dư là mua cất dành chứ không phải mua lướt sóng. Giá vàng tăng cao nên một số người mang vàng cũ đi bán, lượng bán chỉ vài chỉ, chủ yếu để lãi ít triệu đồng. Lượng khách bán cũng khá ít”.

Khách mua ít, khách bán vàng chốt lời cũng "nhỏ giọt". Ảnh: T.P

Trong bối cảnh giá vàng tăng cao kỷ lục như hiện nay, người mua thì sợ “đu đỉnh”, người bán thì tiếc nếu giá tiếp tục tăng. Tất cả đều đang trong trạng thái cân nhắc kỹ lưỡng, chính sự do dự này làm cho thị trường vàng chậm lại.