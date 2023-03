Từ một địa bàn được đánh giá là phức tạp về an ninh trật tự, với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, nhưng trong những năm qua, Công an thị xã đã luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phá nhiều vụ án lớn, 9 năm là đơn vị Quyết thắng, chứng tỏ được sự lớn mạnh của Công an thị xã.

Quốc phòng luôn được đảm bảo, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai năm 2017, được tỉnh đánh giá cao, xếp loại giỏi.