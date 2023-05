Thị xã Thái Hòa 15 năm xây dựng và phát triển

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của một đô thị trẻ miền Tây xứ Nghệ, 15 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất này. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư, nâng cấp, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh giữ vững; thị xã ngày càng thể hiện vai trò là trung tâm kinh tế – xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An.