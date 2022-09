Thiếu giáo viên, Nghệ An “thích ứng” để đảm bảo dạy và học

GS.TS Thái Văn Thành: Giai đoạn từ năm 2015 trở về trước, Nghệ An là một trong những tỉnh thực hiện rất chặt chẽ khâu biên chế và giao biên chế thấp hơn tỷ lệ giáo viên đứng lớp theo quy định. Sau này, thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng về tinh giản biên chế, đội ngũ giáo viên toàn tỉnh lại tiếp tục giảm 10% nên số giáo viên đang có đã thấp lại còn tiếp tục thấp. Nếu so sánh với các tỉnh, thành khác đã giao đủ chỉ tiêu thì khi tinh giản giáo viên, số giáo viên bị thiếu không nhiều. Chẳng hạn, trong khi giáo viên tiểu học phải đáp ứng 1,5 giáo viên/lớp thì tỉnh ta chỉ giao 1,2 giáo viên/lớp và bây giờ giảm xuống chỉ còn 1,15 giáo viên/lớp. Đây cũng có thể xem là tinh thần “tiết kiệm” của người dân xứ Nghệ.

Một nguyên nhân khác khiến tình trạng thiếu giáo viên diễn ra trầm trọng đó là do số học sinh cơ học tăng quá nhanh, trung bình một năm, một độ tuổi tăng 5.000 em và cá biệt năm 2019, số học sinh lớp 1 tăng đột biến đến 17.000 em. Điều này ảnh hưởng đến đội ngũ giáo viên và cộng dồn lại thì bậc nào cũng thiếu. Hơn nữa, khoảng gần 4 năm trở lại đây, Bộ Nội vụ gần như không bổ sung biên chế cho mầm non, tiểu học và THPT của Nghệ An nên diễn ra tình trạng thiếu giáo viên rất lớn. Qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2021, Nghệ An thiếu trên 7.800 biên chế, trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non với hơn 6.000 người và tiếp đó là bậc tiểu học, THCS và THPT và đội ngũ nhân viên. Hiện, Nghệ An mới được bổ sung hơn 2.800 biên chế nhưng số giáo viên vẫn thiếu hơn gần 7.000 người do số lớp, số học sinh trong năm học này vẫn tiếp tục tăng.

Ngành Giáo dục cũng đã tiến hành thống kê, dự báo tình hình gia tăng về quy mô học sinh, số lớp và nhu cầu sử dụng giáo viên của các bậc học trong các năm tới. Theo đó, dự kiến, trong 5 năm tới, Nghệ An sẽ tăng khoảng 92.000 học sinh và đến năm 2030 tăng trên 122.000 học sinh. Số lượng lớp học sẽ tăng 2.228 (năm 2025) và 3.980 lớp (năm 2030). Do số lượng học sinh tăng nhanh nên Nghệ An sẽ cần thêm 9.812 giáo viên (năm 2025) và 13.307 giáo viên (năm 2030).